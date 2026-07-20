Madagascar: Rugby à XV / Barrage du Top 12 - L'Uscar décroche le dernier billet pour le dernier carré

Au terme d'un match de barrage très disputé ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka, les rugbymen de la Commune urbaine se sont imposés face au TFA sur le score de 38 à 27.

Dès les premières minutes, une percussion de Rado, du TFA, est stoppée par la défense adverse, tandis que le corps médical intervient pour soigner le même Rado, à la suite d'un choc violent.

L'Uscar prend progressivement l'ascendant, notamment en conquête, avec une première mêlée puis plusieurs offensives bien construites. Cette domination est rapidement récompensée. À la 8e minute, l'Uscar ouvre le score sur une pénalité et mène 3-0.

Après cinq minutes de temps fort, l'Uscar inscrit un premier essai transformé à la 15e minute pour porter le score à 10-0. Deux minutes plus tard, un deuxième essai leur permet de creuser encore l'écart (15-0).

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Le TFA manque une pénalité qui passe largement à côté des poteaux. La rencontre se tend ensuite avec un carton jaune infligé au numéro 12 de l'Uscar, auteur du deuxième essai. Profitant de cette supériorité numérique, le TFA débloque enfin son compteur grâce à une pénalité (3-15, 23e), avant d'enchaîner un temps fort conclu par un essai de Jean Marc, transformé par Rado, pour revenir à 15-10 à la 28e minute.

L'Uscar est même réduite à treize joueurs après un deuxième carton jaune adressé à son numéro 13. Les joueurs de la Commune urbaine font preuve d'une grande solidarité défensive. Une fois ses joueurs revenus sur le terrain, ils reprennent le contrôle et inscrivent un troisième essai juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, l'Uscar gère parfaitement son avantage. Deux pénalités successives aux 45e et 53e minutes portent le score à 26-10. Un quatrième essai à la 59e minute semble définitivement sceller le sort du match (31-10).

Les joueurs d'Anatihazo inscrivent deux essais en trois minutes pour revenir à 20-31, puis mettent leurs adversaires sous pression lors d'un long temps fort. L'Uscar traverse alors quelques instants de flottement mais fait preuve de sang-froid. Les joueurs de la Commune urbaine laissent passer l'orage avant de frapper à nouveau avec un essai transformé à la 72e minute (38-20).

Le TFA réduit une dernière fois l'écart en inscrivant un nouvel essai à la 74e minute pour fixer le score final à 38-27. Grâce à cette victoire méritée, l'Uscar valide son billet pour les demi-finales.