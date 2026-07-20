Madagascar: Disparition - Ramy Franck s'éteint à l'âge de 86 ans

Figure majeure de la musique malgache, Ramy Franck s'est éteint le 18 juillet à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui un répertoire qui a marqué plusieurs générations.

La musique malgache perd l'une de ses plus grandes figures. Le chanteur et compositeur Ramy Franck, de son vrai nom François de Sales Rakotomanana, est décédé ce samedi 18 juillet à l'âge de 86 ans. Son corps repose actuellement à Ambatokaranana et son inhumation est prévue le 22 juillet à Ambohitsararay, Ankadinandriana.

Ramy Franck restera à jamais associé à « Vavaka ho anao ry Neny », l'une des chansons les plus emblématiques de la variété malgache. Enregistré en 1972 avec le groupe Melodie Jazz sous le label Discomad, ce titre traverse les générations et continue d'accompagner chaque année les célébrations de la Fête des mères ainsi que de nombreux rassemblements familiaux.

Style original

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Au-delà de ce succès intemporel, l'artiste a profondément marqué la scène musicale des années 1970 grâce à un style original mêlant rock psychédélique, pop-rock et jazz fusion malgache. Son univers musical a contribué à moderniser la musique malgache tout en influençant de nombreux artistes.

À l'annonce de sa disparition, plusieurs personnalités du monde artistique lui ont rendu hommage. Parmi elles, Rossy a publié un message empreint d'émotion, dans lequel il a évoqué la place occupée par le chanteur dans sa jeunesse. « Un monument s'est effondré... Pour moi, il faisait partie de ces artistes d'exception. Ses chansons ont bercé mon enfance. "Bibidia" résonnait à Antanimbarinandriana... Quant à "Vavaka ho anao ry Neny", cette chanson est poignante pour les orphelins, mais elle rend également hommage à toutes ces mères qui ont élevé des enfants. Je m'incline devant ses œuvres, qui demeureront éternelles. » Il a également présenté ses condoléances à la famille du défunt.

Rossy a aussi rappelé que Ramy Franck avait su transmettre sa passion à la génération suivante, saluant son fils, percussionniste, qu'il considère comme un digne héritier de cet héritage artistique.

Avec la disparition de Ramy Franck, Madagascar perd un artiste dont les œuvres continuent de vivre dans la mémoire collective. Ses chansons, portées par une identité musicale singulière et une sensibilité intemporelle, demeurent un patrimoine précieux qui continuera d'inspirer les générations futures.