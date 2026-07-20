Madagascar: Korea Story Festival - Trois films célèbrent la culture coréenne

Le Korea Story Festival a été inauguré ce vendredi au Cinepax Tana Water Front, à l'initiative de l'ambassade de la République de Corée, dans le cadre du 10e anniversaire de son ouverture à Madagascar. Jusqu'à dimanche, le public est invité à découvrir gratuitement trois films emblématiques du cinéma coréen : Ode to My Father, Tunnel et I Can Speak, choisis pour faire connaître la culture, l'histoire et la société coréennes.

La cérémonie d'ouverture a réuni un public malgache et étranger, en présence de représentants de plusieurs ambassades étrangères, du ministère de la Culture et de la Communication et de l'ambassadrice de la République de Corée à Madagascar, Park Ji Hyun. Le premier film projeté, Ode to My Father, retrace le destin d'un homme et de sa famille à travers les grandes étapes qui ont conduit la Corée des ruines de la guerre à son industrialisation et à son essor économique.

« Nous avons organisé ce Festival du film coréen afin de permettre au public malgache de découvrir et d'apprécier davantage la culture coréenne à travers une sélection de films représentatifs », a expliqué l'ambassadrice Park Ji Hyun. Elle souligne également qu'Ode to My Father permet de mieux comprendre « les sacrifices et les efforts du peuple coréen, ainsi que les profondes transformations qui ont permis à la République de Corée de devenir aujourd'hui l'une des principales puissances économiques mondiales ».

Les festivités du 10eanniversaire avaient débuté par un concert commémoratif organisé le 4 juillet. Elles se poursuivront avec le Forum d'affaires Corée-Madagascar 2026, prévu du 19 au 22 novembre au CCI Ivato, en marge du Salon international des affaires et de l'entrepreneuriat (SIAE 2026). « Ce forum renforcera les échanges entre les gouvernements, les institutions et les entreprises des deux pays, tout en favorisant les investissements et de nouveaux partenariats économiques durables », a précisé l'ambassadrice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres