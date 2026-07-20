Madagascar: Sécurité routière - Une passerelle piétonne à Tsarasaotra

Les autorités envisagent d'installer une passerelle piétonne à Tsarasaotra. Cette décision a été prise après un accident mortel survenu sur cet axe la semaine dernière.

Des mesures visant à renforcer la sécurité des usagers sur la route Tsarasaotra-Ivato ont été annoncées la semaine dernière par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Elles font suite à la recrudescence des accidents de la circulation sur cet axe. Parmi les projets envisagés figure l'installation d'une passerelle destinée aux piétons qui traversent la voie. « Sa mise en service est prévue au plus tard au début du mois d'août », indique une source autorisée auprès de la CUA.

Un nouvel accident mortel a ravivé la colère des habitants de Soavimasoandro. Vendredi dernier, ces derniers ont manifesté sur la route reliant Tsarasaotra à Ivato pour réclamer la construction d'une passerelle piétonne.

La mise en place de cette infrastructure est actuellement en cours de préparation. Selon une source autorisée au sein de la CUA, les études techniques sont déjà achevées. Le projet est actuellement dans l'attente de la signature d'une convention de partenariat public-privé (3P), dernière étape avant le lancement des travaux.

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La CUA prévoit également de rehausser les ralentisseurs déjà installés. Des lampadaires de type « cobra» ont également été installés afin d'améliorer la visibilité et la sécurité sur les lieux.

Limitations de vitesse

Ces mesures interviennent après l'accident mortel survenu dans la soirée du jeudi 16 juillet sur la route Tsarasaotra-Ivato.

Des mesures de sécurité routière avaient déjà été mises en place sur la route nationale RN52 reliant Tsarasaotra à Ivato au mois de mars, après une manifestation des habitants du quartier. Ces derniers dénonçaient alors la série d'accidents corporels et mortels enregistrés depuis l'ouverture de cet axe.

Le ministère des Travaux publics avait notamment installé des dispositifs de ralentissement ainsi que des aménagements destinés aux piétons afin de réduire les risques d'accidents sur ce tronçon.

La Commune appelle les conducteurs à respecter les limitations de vitesse et à faire preuve de prudence au volant. Elle invite également les piétons à rester vigilants et à traverser uniquement aux endroits prévus à cet effet.