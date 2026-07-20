Madagascar: Spectacle au Palais des Sports - Génération 2000 réveille la nostalgie

Organisé à guichets fermés, Génération 2000 a réuni les figures emblématiques des années 2000 devant un public majoritairement jeune et enthousiaste.

Le Palais des Sports de Mahamasina a vibré, hier après-midi, au rythme de Génération 2000. Organisé à guichets fermés, le concert a rassemblé un public survolté venu retrouver les artistes qui ont marqué les années 2000. L'événement s'est ouvert par une animation assurée par les DJ Hman et Natoo, avant de laisser place à une succession de prestations dans une scénographie dominée par de grands écrans LED colorés en fond de scène.

Parmi les artistes présents figuraient Marion, Tovo J'Hay, Spydee, Tempo Gaigy, Imagine, 18.3 et plusieurs autres. Très attendu après plusieurs années d'absence, 18.3 a retrouvé son public, répondant à une forte demande exprimée par ses fans depuis plusieurs éditions de Génération 2000.

En choeur

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Les temps forts se sont enchaînés tout au long du spectacle. Tempo Gaigy a notamment fait reprendre en choeur « Izany foana », avant d'interpréter plusieurs titres de Tif A Tif, dont « Sipasipako » et « Mahazo mandeha ». Ces morceaux ont fait vibrer un public majoritairement jeune, qui a chanté et dansé du début à la fin.

Marion a également marqué les esprits dans une ambiance empreinte d'émotion avec ses titres phares, notamment « I Love You ».

Pendant près de quatre heures, les artistes ont revisité les succès qui ont marqué toute une génération, dans une atmosphère à la fois festive et nostalgique. Avec cette nouvelle édition, Génération 2000 a une nouvelle fois réussi son pari : rassembler plusieurs générations autour des artistes qui ont bercé leur jeunesse.