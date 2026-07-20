Madagascar: Course de Côte Asphalte - Vakinankaratra abrite la troisième manche

La troisième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte sur asphalte se tiendra le 2 août à Ambohibary Sambaina, sur la route nationale vers Antsirabe.

La région de Vakinankaratra abrite pour la première fois une course de côte officielle. La troisième manche du championnat de Madagascar des courses de côte et des slaloms sur piste asphaltée se tiendra le dimanche 2 août à Ambohibary Sambaina. Organisée par le club AS 110, la course se déroulera sur une montée longue de 1,7 km dans une enceinte privée au bord de la route nationale 7, à 137 km de la capitale vers Antsirabe.

Trois montées sont au programme de cette troisième manche nationale. Tous les concurrents devront effectuer la reconnaissance groupée à 8h. Des essais libres puis chronométrés précéderont la première manche, dont le départ de la première voiture est prévu à 10h30. Le pilote auteur du meilleur temps à l'issue de l'essai chronométré partira en premier. Le pilote qui effectue le meilleur chrono au premier passage prendra en premier le départ de la deuxième manche, programmée à midi. L'auteur du meilleur chrono au deuxième passage partira en dernier pour la troisième et dernière montée, vers 13h45. Chaque pilote devra effectuer au moins une montée pour être classé. Le meilleur temps sera pris en compte pour le classement selon le règlement particulier.

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Les inscriptions ont été ouvertes depuis vendredi et seront closes le jeudi 30 juillet. Le nombre de participants sera limité à quarante pour les automobiles et dix pour les cross-cars. Le pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr, au volant d'une Renault Clio Motul Groupe M11 2RM, avait remporté haut la main la victoire lors des deux premières manches. Juan avait réalisé un parcours sans faute avec quatre meilleurs temps lors de la course inaugurale sur la Route des OEufs à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy, le 26 avril. Il avait par la suite signé trois temps scratch lors de la deuxième et précédente manche,

le 28 juin à Imerinkasinina. Son père, Tovohery Rakotojohary, sur Renault Clio, terminait en seconde position à Imerinkasinina devant Eric Begue, au volant d'une Peugeot 106 Kit Car. Titi Lamboh, de son vrai nom Heritiana Razafindralambo, au volant d'une BMW E30 M12, complétait le podium lors de la première manche, puis se trouvait au pied du podium dernièrement à Imerinkasinina.