Madagascar: Écologie et biodiversité - Des réserves permanentes d'herbiers marins

Les fokontany d'Ambalaboy, Madiorano et Amboaboaky, sur le littoral nord de Toliara, possèdent désormais des réserves permanentes d'herbiers marins. La validation par divers représentants des communautés et des autorités du littoral nord de Toliara, allant d'Ifaty, dans la commune de Belalanda, jusqu'à la commune de Manombo, ainsi que de la région Atsimo Andrefana, de la mise en place de ces réserves permanentes, a été requise. Un atelier de validation, organisé le 10 juillet dernier à Madiorano, dans le district de Toliara II, a ainsi autorisé la mise en place de réserves permanentes d'herbiers marins.

« Les herbiers marins sont des habitats indispensables pour de nombreuses espèces marines, car ils servent de zones de reproduction, d'alimentation et de refuge pour les poissons, les crustacés, les tortues marines et autres organismes associés », explique Lambo Filantsoa, directeur exécutif de l'ONG ACB (Action for Community and Biodiversity).

Selon ces explications, les herbiers marins contribuent au maintien de la productivité halieutique, à la protection des côtes contre l'érosion et au stockage du carbone bleu. Au total, 21,5 ha dans ces trois fokontany deviennent des réserves permanentes.

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« C'est un processus de conservation des herbiers marins. Une initiative essentielle pour la préservation de la biodiversité marine ainsi que pour l'amélioration durable des moyens de subsistance des communautés côtières », ajoute le directeur.

Avantages économiques

Des comités de surveillance et de protection des réserves ont été créés, marquant une avancée majeure vers une gouvernance participative des écosystèmes par les communautés locales.

La mise en place de « dina », comme l'une des mesures de gestion et de conservation des réserves d'herbiers marins, accompagnée par des patrouilles de surveillance, a été discutée. L'atelier de validation a mis en avant le constat amer que l'écosystème est aujourd'hui fortement menacé par les activités humaines. Les pratiques de pêche destructrices, avec l'utilisation de filets moustiquaires ou de sennes de plage, le piétinement, l'ancrage des pirogues et l'ensablement contribuent fortement à la dégradation de l'écosystème marin.

Cette stratégie de conservation durable, par la mise en place de réserves permanentes d'herbiers marins, permet la régénération naturelle des herbiers marins. Les avantages socio-économiques ont été présentés, tels que l'amélioration des ressources halieutiques, le soutien aux activités de pêche durable et le renforcement de la sécurité alimentaire des communautés locales.

L'ONG déclare améliorer sa collaboration avec les communautés locales par le développement progressif d'une responsabilisation collective dans la protection des ressources marines. Les femmes et les hommes, pêcheurs ou non, habitant sur cette partie du littoral nord de Toliara, sont sensibilisés au respect des mesures de conservation des réserves. « La réussite de la conservation commence par l'engagement des communautés », a souligné Lambo Filantsoa.

L'ONG ACB a été créée en 2023 et cette initiative de mise en place de réserves permanentes d'herbiers marins s'inscrit dans le cadre du projet ACH (Action de conservation des herbiers marins).