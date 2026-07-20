Madagascar: Examen national - Des fraudeurs se voient refuser l'accès au baccalauréat

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique applique une politique de fermeté absolue pour le baccalauréat. De lourdes sanctions ont déjà frappé plusieurs candidats pris en flagrant délit de fraude lors de la session 2025.

Huit personnes ayant déposé leur dossier auprès de la direction de l'Office du baccalauréat à Antananarivo ont vu leur inscription rejetée cette année. Le nombre de candidats au baccalauréat à Antananarivo est ainsi ramené à 61 997, contre 62 005 initialement. « Certains de ceux qui avaient déjà été pris en flagrant délit de fraude en 2025 ont quand même osé se réinscrire, bien qu'ils aient été sanctionnés », indique un communiqué de l'Université d'Antananarivo relatif au baccalauréat, dont les épreuves se déroulent cette semaine.

À la suite de leur passage devant le Conseil de discipline (Codis), ces fraudeurs avaient été suspendus de l'examen. Certains ont tenté de se réinscrire dans d'autres provinces, d'autres à Antananarivo. « Ils sont déjà répertoriés sur une liste noire. Nous les avons repérés sans difficulté», explique un responsable de la direction de l'Office du baccalauréat d'Antananarivo.

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En début d'année, 27 candidats ont comparu devant le Codis à l'Université d'Antananarivo. Ils étaient poursuivis pour usurpation d'identité, fraude ou tentative de fraude, principalement en raison de l'usage de téléphones portables pendant les épreuves.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique réaffirme sa politique de tolérance zéro contre la fraude aux examens.

Lourdes sanctions

L'usage des téléphones portables et de tout autre appareil connecté est strictement interdit dans l'enceinte des centres d'examen pendant les épreuves. Cette interdiction s'applique aussi bien aux candidats qu'aux surveillants, précise le ministère. Sont également proscrits les documents, tels que les livres et les cahiers, ainsi que toute forme de tricherie et les substitutions de candidats. « Toute infraction sera immédiatement sanctionnée», avertit le ministère de l'Enseignement supérieur, organisateur de l'examen.

Les candidats pris en flagrant délit s'exposent à de lourdes sanctions, allant de l'expulsion immédiate de la salle d'examen à l'interdiction de se présenter à l'examen pendant une durée d'un à cinq ans, sans exclure d'éventuelles peines d'emprisonnement.

Le ministère de l'Enseignement supérieur appelle à la vigilance de tous et invite à signaler tout comportement suspect au +261 34 01 042 16 afin de lutter contre la corruption.

L'État mobilise quatre-vingt-quatre bus Foton

Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, met à la disposition des candidats au baccalauréat à Antananarivo 84 bus Foton. Selon les explications fournies, ces bus doivent faciliter les déplacements des candidats et renforcer la sécurité publique face aux récents événements préoccupants.Ce service de transport sera gratuit pour les candidats de la Commune urbaine d'Antananarivo et de sa périphérie. Les bus desserviront 22 axes. Chaque candidat devra présenter obligatoirement sa convocation et une pièce d'identité. Il pourra être accompagné d'une personne. Tous les jardins publics de la ville d'Antananarivo seront ouverts aux candidats afin de leur permettre de déjeuner et de réviser dans le calme avant les épreuves.