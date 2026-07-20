Madagascar: Le chantier de la RN1 bis débute

20 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

C'est parti. Les travaux de réhabilitation de la RN1 bis, reliant Maintirano à Tsiroanomandidy, ont officiellement démarré. Une annonce faite par Michaël Randrianirina, président de la Refondation.

Pour ce chantier d'envergure, l'État a confié la mission aux militaires. Les premiers équipements sont déjà arrivés sur place et les travaux ont immédiatement commencé. Longtemps laissée à l'abandon, cette route est pourtant vitale. Elle constitue un tronçon stratégique pour les échanges commerciaux entre la région Melaky et le centre du pays.

En saison des pluies, elle devient quasiment impraticable, bloquant l'évacuation des produits agricoles et halieutiques vers les grands marchés. Avec ce projet porté par le gouvernement, l'objectif est d'améliorer une infrastructure clé pour désenclaver l'Ouest, ouvrir la région et faciliter la circulation des biens et des personnes. La réhabilitation de la RN1 bis doit permettre de réduire les coûts de transport et de sécuriser l'acheminement des produits tout au long de l'année.

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