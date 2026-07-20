Madagascar: Tensions religieuses - L'État suspend l'élection chez Jesosy Mamonjy

L'élection des membres du conseil d'administration de l'église Jesosy Mamonjy a été interrompue, en plein déroulement du scrutin à Ankorondrano, samedi. Le préfet de police d'Antananarivo, Vonjy Maminjanahary Andriasy, a ordonné sa suspension. « Pour maintenir l'ordre et la sécurité de la population, l'élection organisée ce jour est définitivement suspendue », a-t-il déclaré.

Cette déclaration a déclenché une vague de huées de la part des partisans de la tenue du scrutin. Pour eux, l'opposition ne représente qu'une poignée de personnes. « Ces personnes sèment le trouble depuis hier. Nous, nous faisions des élections calmes, et voilà que le préfet vient fermer le bureau de vote », lance l'un d'eux.

La partie adverse, quant à elle, a poussé un « Alléluia ! », en entendant cette déclaration. Elle dénonce une élection unilatérale, avec exclusion de candidats.

Dysfonctionnement

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« Sur 42 candidats, le jury en a retenu 27 après sélection. Trois étaient absents lors de la sélection, même s'ils avaient été convoqués, et d'autres étaient trop jeunes pour l'onction, car il faut avoir reçu l'onction depuis au moins neuf ans», réplique un fidèle de l'Église.

Des membres de plusieurs églises Jesosy Mamonjy dans tout Madagascar ont fait des déclarations pour revendiquer la suspension de cette élection, la semaine dernière. Ils pointent du doigt un dysfonctionnement majeur dans la gestion de cette église. Depuis jeudi dernier, ces opposants ont manifesté devant l'église à Ankorondrano pour protester contre la tenue de cette élection. La manifestation s'est poursuivie jusque tard dans la soirée du vendredi et tôt samedi, le jour J de l'élection.

Selon la déclaration du préfet de police d'Antananarivo, le président de la Refondation de la République de Madagascar prend en main l'affaire et appelle tous les responsables de l'association Jesosy Mamonjy, sans exception, à venir en discuter.