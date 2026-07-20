Madagascar: Santé publique - Un homme de 26 ans décède de la Mpox à Diana

20 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La Mpox continue de circuler à Madagascar. Un homme de 26 ans est décédé des suites de la maladie dans la région Diana, selon le professeur Jean de Dieu Mamy Randria, Incident Manager du Centre national des opérations d'urgence de santé publique (COUSP). L'information a été communiquée la semaine dernière, lors de la présentation du point de situation sur l'évolution de l'épidémie de Mpox à Madagascar, arrêté au 17 juillet. Ce nouveau décès porte à dix-huit le nombre de personnes mortes de la Mpox dans le pays.

Entre le 18 décembre 2025 et le 16 juillet 2026, 4 482 cas ont été notifiés dans le pays, dont 2 905 cas confirmés. 4 024 tests ont été réalisés et 2 047 cas ont été déclarés guéris. Le bilan fait également état de 18 décès, avec un taux de positivité de 72,19 %.

Le Professeur Jean de Dieu Mamy Randria rappelle que la Mpox circule toujours dans le pays. La maladie peut être mortelle lorsqu'elle n'est pas prise en charge à temps. Il est donc important de se rendre rapidement dans un établissement de santé en cas d'apparition de symptômes.

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