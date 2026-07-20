Madagascar: Aménagement du territoire - Deux responsables démis de leurs fonctions

Grand ménage au ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. Le directeur général de l'Aménagement du territoire et le directeur général de l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA) sont démis de leurs fonctions. Le Conseil des ministres du vendredi 17 juillet a mis un terme à leur mandat, débuté le 8 décembre 2025.

Leur mandat a été marqué par l'allègement de l'interdiction de remblayer, avec l'autorisation, sous conditions, des remblais dans les secteurs constructibles qui n'exposent pas le Grand Tana aux inondations. L'octroi de cette autorisation est soumis à une procédure rigoureuse, dont la priorité reste la prévention des risques d'inondation.

Cette abrogation survient près de deux semaines après la découverte, par le président de la Refondation de la République de Madagascar, de travaux de remblais illicites à Ankadievo Alasora. Le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le général Lylyson René de Rolland, avait souligné qu'« aucune autorisation n'a encore été délivrée par le ministère de l'Aménagement du territoire» depuis l'annonce de la reprise partielle des travaux de remblais.

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Il a déclaré récemment que, si ces remblayages ont eu lieu, c'est bien parce qu'il y avait des propriétaires de terrains et des intermédiaires pour tout orchestrer. « La liste des camions impliqués ainsi que celle des propriétaires concernés sont déjà entre les mains du président. (...) L'enquête est actuellement au niveau de la police, et vous allez bientôt découvrir l'identité de ceux qui sont impliqués», a-t-il indiqué.