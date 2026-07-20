Madagascar: Éducation - Des élèves bénéficient de bâtiments de qualité

Plus de cinq cent vingt élèves bénéficient désormais d'un environnement d'apprentissage sûr, adapté et digne de leurs besoins. Mercredi dernier, la Fondation Axian, l'association Kozama, les autorités locales et les communautés de la commune d'Imerintsiatosika ont inauguré les nouvelles infrastructures de l'École primaire publique (EPP) Mandrosoa, dans le cadre du programme Sekoly Yas. Le projet comprend la construction de trois salles de classe et d'un bloc sanitaire.

Jusqu'ici, l'EPP Mandrosoa ne disposait que de deux salles vétustes. Faute d'espace, une partie des cours était dispensée dans l'église du village. Face à la croissance constante des effectifs, les conditions d'apprentissage n'étaient plus tenables. Les nouvelles infrastructures permettent désormais aux enfants d'apprendre dans un environnement plus sûr, plus adapté et plus propice aux apprentissages. Elles offrent également aux enseignants l'opportunité de travailler dans un cadre à la hauteur de leur mission.

« Notre ambition n'est pas seulement de construire des écoles. Nous voulons créer les conditions qui permettent à chaque enfant de grandir, d'apprendre et, demain, d'agir pleinement au sein de sa communauté. C'est cette conviction qui guide chacun de nos programmes », a déclaré Mialisoa Andrianasolo, directrice exécutive de la Fondation Axian.

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L'association Kozama assurera ainsi, pendant trois ans, un programme de renforcement des capacités éducatives couvrant la formation en pédagogie active, l'accompagnement des enseignants, le soutien au leadership pédagogique du directeur et le développement d'activités pour les enfants du préscolaire. Cette continuité entre le préscolaire et le primaire vise à offrir à chaque enfant un parcours cohérent, favorisant sa réussite dès les premières années.

En parallèle, la commune, l'école et la communauté se sont engagées à assurer l'entretien des infrastructures et leur bonne utilisation dans la durée.