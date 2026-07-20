Madagascar: Identité culturelle - Les vendredis dédiés à la tenue malgache

Le Conseil des ministres, publié à la date du 17 juillet, a acté l'instauration du port de la « tenue malgache » chaque vendredi au sein de l'administration publique. Cette initiative, portée par le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianiriana, vise à promouvoir l'identité malgache et à valoriser le patrimoine culturel national.

« La «tenue malgache» désigne les vêtements qui mettent en valeur l'identité culturelle de Madagascar ou les particularités propres aux différentes régions du pays. Elle peut être traditionnelle ou modernisée, à condition de conserver les éléments caractéristiques du patrimoine vestimentaire malgache », poursuit le communiqué du Conseil des ministres, publié la semaine dernière.

Sont notamment concernés les vêtements confectionnés à partir de tissus, de fibres, de motifs ou d'ornements traditionnels malgaches, ainsi que les accessoires qui les accompagnent.

Le texte précise toutefois que le port de ces tenues doit respecter la dignité du service public. Il doit également rester conforme aux exigences liées aux fonctions exercées, notamment en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail. Le port d'un uniforme spécifique demeure obligatoire lorsque l'activité l'exige.