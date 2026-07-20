Afrique: Basketball 3x3 / Nations League - Les Ankoay U23 visent le Mondial au Botswana

Une semaine décisive attend les Ankoay au Botswana avec, en ligne de mire, une qualification pour la Coupe du monde U23, qui aura lieu à Wuhan, en Chine, du 15 au 19 septembre 2026.

Les Ankoay U23 s'apprêtent à relever un nouveau défi continental. Madagascar participera à la FIBA 3x3 Nations League U23, organisée à Gaborone du 20 au 26 juillet. Les équipes nationales masculine et féminine évolueront dans l'Africa South Conference aux côtés de l'Angola, du Botswana, de la Guinée équatoriale ainsi que des sélections U21 de l'Algérie et de l'Égypte.

La sélection féminine est composée de Mianjasoa Koloina Fiderana Rakotonirina, Chamirah Rodin Raharitiana, Taratriniaina Murielle Erica Ramahatra, Elinah Rafarasoa et Nirina Annick Karen Razafimahefa. Chez les hommes, le groupe est formé de Kanto Damie Arimanana, Valentin Emamé, Rino Randimbiarivelo, Fera Rafahelito Fanomezantsoa et Alphe Voahasy Ulrich.

Cette compétition représente une étape essentielle dans la formation des jeunes talents du basketball 3x3. Réservée aux joueurs de moins de 23 ans, elle permet aux fédérations de préparer la relève tout en offrant aux athlètes une expérience du haut niveau international.

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La relève est en marche

La FIBA 3x3 Nations League se distingue par son format particulier. Durant une semaine, plusieurs « stops » sont organisés et chaque étape donne lieu à un classement ainsi qu'à une attribution de points. À l'issue de l'ensemble des stops, le pays qui cumule le plus grand nombre de points remporte la conférence et obtient son billet pour l'étape mondiale.

Pour cette édition, l'enjeu est majeur : le vainqueur de la conférence d'Afrique australe validera directement son ticket pour la Coupe du monde U23. Le directeur technique national de la Fédération malgache de basketball (FMBB), Solofohery Angelot Razafiarivony, affiche sa confiance avant le début de la compétition. « Le premier qualifié sera qualifié pour la Coupe du monde U23.

Nos joueurs et joueuses sont prêts », souligne-t-il.

Madagascar aborde cette campagne avec des ambitions légitimes. Le basketball 3x3 est devenu l'une des disciplines les plus performantes du sport malgache ces dernières années. Les Ankoay seniors ont multiplié les performances sur la scène continentale et internationale, avec notamment des titres africains et une présence régulière dans les grandes compétitions mondiales.

Dans le sillage de leurs aînés, les U23 auront à coeur de démontrer que la relève est déjà là. Face à des adversaires expérimentés comme l'Angola ou l'Égypte, chaque match comptera dans la course au classement général. Plus qu'un simple tournoi de développement, cette FIBA 3x3 Nations League représente une occasion unique pour les jeunes Malgaches d'ouvrir les portes du Mondial et de confirmer la place de Madagascar parmi les nations fortes du 3x3 africain.