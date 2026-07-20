Madagascar: Pétanque /Tournois estivaux - Les équipes seniors dans l'attente

Une participation encore entourée d'incertitudes. La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) se veut toutefois rassurante quant à la présence de Madagascar aux tournois estivaux. « Les équipes nationales partiront prochainement. Les joueurs actuellement regroupés à l'hôtel rentrent auprès de leurs familles respectives chaque week-end lorsqu'aucune activité n'est prévue. Sur les réseaux sociaux, certains ont diffusé de fausses informations affirmant qu'ils avaient été libérés parce qu'ils ne participeraient pas aux tournois estivaux », a déclaré le président de la fédération, Adrien Julio Édouard Andrianirina.

Tournée écourtée

« Les démarches sont en cours. Jusqu'à présent, nous n'avons fait aucune déclaration officielle annonçant le désistement de Madagascar. Les joueurs partiront bel et bien, et leur départ est prévu prochainement », a-t-il assuré avec fermeté.

Deux équipes formées par les joueurs les mieux classés du pays, qui devaient s'envoler pour la France au début du mois de juillet pour disputer des tournois estivaux, n'avaient pas pu quitter le territoire malgache à la suite du refus de leur demande de visa pour un long séjour de quatre-vingt-dix jours.

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La tournée estivale malgache en terre française va devoir ainsi être écourtée. Dix-sept tournois comptant pour les tours de la Passion Pétanque Française (PPF) s'étaleront à travers l'Hexagone jusqu'à la mi-septembre. Sept ont déjà été disputés jusqu'ici. La première équipe est constituée de Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », Tiana Laurens Razanadrakoto, dit « Tonnerre », et la deuxième est composée de Tafita Angelo Andriamahandry, Steph James Bondy Rakotonirina et Jean Mickaël Ratolojanahary.

Ce qui a le plus déçu les passionnés de la discipline, tout comme les porte-drapeaux malgaches, a été de ne pas pouvoir défendre leur titre au National La Marseillaise, au début du mois de juillet. Madagascar, représenté par la triplette composée d'Yves Sedrick Rakotoarisoa, de Tiana Laurens Razanadrakoto, dit « Tonnerre », et de Lova Satamandimby Rakotoarisoa, était devenu le premier pays étranger à remporter ce prestigieux tournoi estival organisé en France et réunissant l'élite mondiale. À suivre.