Madagascar: Rugby à XV / Barrage des demi-finales - Le match FTM vs USA tourne à la polémique

Le deuxième match de barrage qualificatif pour les demi-finales du championnat de Madagascar de rugby à XV, XXL Energy Top 12, opposant le FT Manjakaray à l'US Ankadifotsy, s'est achevé dans la confusion dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka. Alors que le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre, menait 35-28 à une minute trente de la fin du temps réglementaire, une décision arbitrale contestée a provoqué l'interruption de la rencontre, suivie d'un envahissement du terrain et de vives protestations.

Avant ce cafouillage, le FTM, qui défend son titre de champion de Madagascar, entre parfaitement dans son match en ouvrant le score sur pénalité dès la 3e minute (3-0). L'US Ankadifotsy réagit aussitôt grâce à deux pénalités de Hery Rakotomanalina pour prendre les commandes (6-3, 9e). Après un temps fort, les champions en titre reprennent l'avantage grâce à un essai de pénalité (10-6, 20e), avant d'accentuer leur avance sur une nouvelle pénalité (13-6).

Réduite momentanément à treize joueurs, l'US Ankadifotsy fait preuve de caractère. Rakotomanalina enchaîne deux pénalités, puis un drop pour remettre son équipe devant (15-13). Dans la foulée, un essai transformé permet aux siens de creuser l'écart (22-13). Le FTM limite toutefois les dégâts avec un essai juste avant la pause et revient à 18-22.

Au retour des vestiaires, le FT Manjakaray renverse totalement la situation. Après 59 minutes de jeu, le FTM mène 35-28.

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Menaces

Le tournant du match intervient à une minute trente du terme lorsqu'un essai de l'US Ankadifotsy n'est pas validé par l'arbitre assistant. Les joueurs contestent vivement cette décision, estimant avoir aplati le ballon après plusieurs fautes obtenues près de l'en-but. Les échanges s'enveniment rapidement et des supporters des deux camps envahissent le terrain, obligeant les officiels à arrêter définitivement la rencontre.

Le coach assistant de l'US Ankadifotsy, Eric Tovondrainy, a dénoncé « des décisions partisanes » et réclame « une décision juste », estimant que son équipe aurait dû bénéficier d'un essai. Le président du club a, quant à lui, refusé de s'exprimer.

À l'inverse, l'entraîneur du FT Manjakaray, Antonio Rabeherison, considère que la victoire de son équipe ne souffre d'aucune contestation : « Nous menions au score à une minute trente de la fin du temps réglementaire. L'US Ankadifotsy a refusé de poursuivre le match jusqu'à son terme. Nous nous préparerons pour les demi-finales contre le CEA. »

Dans les tribunes, la tension est également montée d'un cran. Un supporter d'Ankadifotsy, sous couvert d'anonymat, a même menacé d'envahir à nouveau le terrain lors du match du FT Manjakaray en demi-finale si le résultat était validé par Malagasy Rugby.

L'instance dirigeante devra désormais statuer sur l'homologation de cette rencontre. Si le score est confirmé, le FT Manjakaray affrontera le Club Étoile d'Andranomanalina en demi-finale, tandis que l'autre affiche opposera le Cosfa à l'USCAR, vainqueur du TF d'Anatihazo (38-27).