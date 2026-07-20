Ile Maurice: Team Mauritius prête à relever le défi de Glasgow

À quelques jours du coup d'envoi des 23es Jeux du Commonwealth, qui se dérouleront du 23 juillet au 2 août à Glasgow, Team Mauritius entre dans la dernière ligne droite de sa préparation. Avant le départ progressif de la délégation vers l'Écosse, le Comité Olympique Mauricien (COM) a réuni les principaux responsables sportifs, administratifs et médicaux afin de passer en revue les derniers aspects organisationnels. Une ultime étape destinée à s'assurer que chaque membre de la délégation abordera ce rendezvous dans les meilleures conditions.

Réunis au siège du COM à Trianon, les représentants des six disciplines engagées, les membres de l'équipe médicale, les responsables de mission ainsi que les dirigeants de l'instance olympique ont participé à cette réunion de coordination. Au-delà des questions logistiques, l'objectif était également de rappeler les valeurs qui devront accompagner les sportifs mauriciens tout au long de leur séjour en Écosse.

Dans son intervention, le président du COM et chef de délégation, Richard Papie, a insisté sur la responsabilité qui attend l'ensemble de Team Mauritius. Il a rappelé que chaque athlète, entraîneur et officiel aura un rôle à jouer pour porter haut les couleurs nationales et a invité tous les membres de la délégation à faire preuve de solidarité afin de représenter dignement la République de Maurice. Un message qui résume parfaitement l'état d'esprit recherché avant une compétition multisports de cette envergure.

La dernière réunion de coordination a permis aux responsables de Team Mauritius de finaliser les préparatifs avant le grand rendez-vous de Glasgow.

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Le volet pratique a occupé une large place lors des échanges. Le Chef de Mission, Fayzal Bundhun, a détaillé l'organisation du séjour écossais en expliquant que les différentes disciplines seront réparties dans trois zones distinctes, avec des hôtels situés à proximité des sites de compétition afin de limiter les déplacements. Il a également rappelé l'importance de respecter la chaîne de communication mise en place, les athlètes étant invités à transmettre toute demande en priorité à leur entraîneur ou au responsable de leur discipline avant toute autre démarche.

Les modalités de départ, les conditions d'hébergement ainsi que les règles de fonctionnement de la délégation ont également été présentées. Un espace de réunion sera mis à la disposition de Team Mauritius au Novotel afin de permettre aux responsables de faire régulièrement le point avec les sportifs et les encadreurs. Les participants ont aussi été sensibilisés aux politiques de sauvegarde et de tolérance zéro qui enca- dreront le séjour de la délégation durant toute la durée des Jeux.

À Glasgow, Maurice sera représentée dans six disciplines : l'athlétisme, le paraathlétisme, la boxe, le judo, la natation et l'haltérophilie. L'athlétisme constituera le plus important contingent de sportifs mauriciens, tandis que chacune des autres disciplines bénéficiera de son propre encadrement technique afin d'accompagner les athlètes dans leur préparation et leur suivi pendant les compétitions.

La délégation sera dirigée par Richard Papie, épaulé notamment par le Chef de Mission Fayzal Bundhun et son adjoint Josian Valère, avec le soutien d'une équipe composée d'entraîneurs, de responsables de zones, d'une attachée de presse et de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports.

L'aspect médical n'a pas été oublié. Les responsables de la cellule médicale ont rappelé aux sportifs les règles antidopage en vigueur, en insistant sur la nécessité de déclarer tout traitement médical avant le départ.

Les athlètes ont également été invités à redoubler de prudence concernant la consommation de certains médicaments, boissons énergétiques ou compléments alimentaires susceptibles de contenir des substances interdites. Une vigilance indispensable pour éviter toute mauvaise surprise lors des contrôles qui seront effectués pendant les Jeux.

Après plusieurs mois de préparation, Team Mauritius s'apprête désormais à entrer dans le vif du sujet. Cette dernière réunion de coordination a permis de régler les derniers détails avant le départ vers Glasgow, où les représentants mauriciens tenteront de défendre leurs chances face aux meilleures nations du Commonwealth. Une fois les formalités terminées, il sera temps de laisser place à la compétition et aux performances sportives, avec l'ambition de porter haut les couleurs du quadricolore sur la scène internationale.