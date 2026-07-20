Ile Maurice: Meeting de Lucerne - Derniers réglages pour Lararaudeuse et Klopsfenstein

Perturbé par l'orage dans la nuit de jeudi soir, le Meeting international de Lucerne s'est tout de même poursuivi en Suisse avec des athlètes de classe mondiale. Deux athlètes mauriciens, le hurdler Jérémie Lararaudeuse et la spécialiste du demi-fond Rachel Klopfenstein étaient en action dans cette compétition afin de peaufiner leurs derniers réglages avant les Jeux du Commonwealth à Glasgow.

Forfait lors des derniers Championnats d'Afrique seniors en raison d'une blessure, Jérémie Lararaudeuse a fait un retour remarqué à la compétition le mois dernier en stoppant le chrono à 13s43 en finale du 110m haies. Cela s'est passé lors du 40e Meeting international Montgeron-Essonne en France le 19 juin dernier. Quasiment un mois plus tard et près d'une semaine avant le coup d'envoi des Jeux du Commonwealth, le recordman mauricien s'est rendu en Suisse pour peaufiner sa préparation.

Engagé dans la finale 1 du 110m haies, le hurdler mauricien a fini au pied du podium avec un temps de 13s67, soit à un centième de la troisième place décrochée par l'Allemand Gregory Minoue (13s66). La première place fut prise par le Hollandais Liam Van Der Schaaf (13s58) suivi du Chypriote Milan Trajkovic (13s62). Pour sa part, Rachel Klopfenstein s'alignait sur la finale 2 du 800m. Une épreuve où elle a pris la 6e place en stoppant le chrono à 2'01s89. Une finale relevée puisque les six premières ont bouclé leur course sous les 2min02s.

L'on retrouvera désormais les deux représentants mauriciens sur les Jeux du Commonwealth à Glasgow. Les épreuves d'athlétisme se tiendront du 27 juillet au 1er août.

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Record personnel pour Yesh Bonomally Ram en Italie

Après deux courses difficiles pour ses débuts sur les pistes européennes, Yesh Bonomally Ram a retrouvé le sourire jeudi soir. Engagé dans le 37e Meeting Arcobaleno EAP Athletica Europa, qui a eu lieu à Celle Ligure en Italie, le jeune demi-fondeur a enregistré sa meilleure performance personnelle sur le 800m avec un temps de 1'53s94. Grâce à cette performance, il a pris la 2e place de la finale 4 du double tour de piste.