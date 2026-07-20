Ile Maurice: Ambiance - Les pensionnés en première ligne

Hier, la place de taxis de La Louise, à Quatre-Bornes, a accueilli de nombreux sympathisants du Reform Party. Jeunes, travailleurs et beaucoup de retraités étaient présents pour le meeting. Le parti protestait contre les récents changements apportés au système des pensions de vieillesse.

Le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, présenté comme le «futur Premier ministre», a vivement critiqué le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam. Il l'accuse d'avoir «volé la pension des seniors». Il s'est aussi attaqué au ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, qu'il accuse d'avoir abandonné les travailleurs. Son discours a été plusieurs fois interrompu par des slogans lancés par les partisans présents.

La plupart des personnes présentes portaient un T-shirt jaune avec le slogan «Pa tous nou pansion». Près de la tribune, plusieurs pancartes demandaient le retour de la pension universelle à 60 ans. D'autres dénonçaient les écarts entre les salaires des élus et les pensions des retraités. Des cris comme «Bizin BLD» étaient aussi entendus. Des vendeurs ambulants proposaient des vuvuzelas à Rs 50, tandis que des T-shirts jaunes du Reform Party étaient distribués avec cette consigne : «Met li lor zot selman».

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Avant le début des discours, des chansons de Kaya, dont Leve do mo pep, ont été diffusées pour mettre de l'ambiance et lancer cette journée de contestation. Alan Ganoo, leader du Muvman Patriot Morisien et ancien ministre du gouvernement MSM, a regretté que les autres leaders politiques n'aient pas répondu à l'invitation de Roshi Bhadain. «Monn vini parski mo anvi ed mo pei kouma enn patriot pou nou kapav fer gouvernman rekile ek fer li mars aryer», a-t-il déclaré. Interrogé sur les réactions partagées du public, Alan Ganoo a expliqué qu'il était venu uniquement pour défendre la pension. Il espère que les partis de l'opposition pourront s'unir sur cette question.

Selon lui, certaines personnes l'ont hué, mais d'autres l'ont applaudi. Plusieurs syndicalistes étaient également présents, dont Deepak Benydin. Reeaz Chuttoo était, lui, à l'étranger. Tous ont affirmé avoir répondu à l'appel de Roshi Bhadain pour défendre la pension universelle.