Ile Maurice: Des ex-policiers toujours dans l'attente de leurs droits

Des policiers ayant consacré toute une carrière au service de l'État se retrouvent aujourd'hui confrontés à une situation qu'ils jugent inacceptable. Plusieurs anciens membres de la force policière attendent toujours le versement de leur lump sum et de diverses allocations, plusieurs mois après leur départ à la retraite.

Le cas le plus marquant est celui d'un ancien policier qui a pris sa retraite en février dernier, après plus de 40 ans de service. Malgré les démarches entreprises, il n'avait toujours pas perçu son lump sum ni les autres indemnités auxquelles il avait droit. Il est décédé récemment sans avoir reçu les sommes qui lui étaient dues.

Selon nos informations, ce cas est loin d'être isolé. Un autre policier, contraint de quitter la force en raison de problèmes de santé, attend lui aussi le paiement de son lump sum. Plus préoccupant encore, il ne percevrait actuellement aucune pension, ce qui le laisse dans une situation financière particulièrement difficile.

Des sources concordantes indiquent que plusieurs dossiers de retraite accusent d'importants retards. Cette situation suscite une vive inquiétude parmi les policiers approchant de la retraite, qui redoutent de se retrouver sans revenus pendant plusieurs mois après avoir quitté le service.

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Par ailleurs, il nous revient que certaines demandes de départ à la retraite auraient été mises en attente au Police Headquarters. Cette décision serait motivée non seulement par les difficultés liées au traitement des paiements des lump sums, mais également par le manque chronique d'effectifs au sein de la force policière. Les autorités chercheraient ainsi à limiter les départs afin de préserver les ressources humaines disponibles.

Cette situation soulève de nombreuses interrogations quant à la gestion des dossiers de retraite des policiers et aux délais de traitement des prestations qui leur sont dues. Après des décennies passées au service de la population, plusieurs anciens policiers estiment qu'ils ne devraient pas avoir à attendre, parfois pendant des mois, pour bénéficier de leurs droits. Dans certains cas, comme celui de ce retraité décédé récemment, l'attente s'est malheureusement achevée avant même que justice ne lui soit rendue.