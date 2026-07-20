Ile Maurice: Roshi Bhadain présenté comme le prochain PM

«Plus de 5 000 personnes !!» Ce sont les mots de Roshi Bhadain après le rassemblement d'hier à La Louise.

Dans une ambiance de campagne électorale, entre musique, slogans et prises de parole musclées, le leader du parti, Roshi Bhadain, a consacré l'essentiel de son intervention à la réforme de la pension universelle, tout en multipliant les attaques contre le gouvernement.

L'arrivée de Roshi Bhadain a été soigneusement mise en scène. Accueilli sous les rimes d'une chanson spécialement écrite pour lui, il a traversé une foule acquise à sa cause avant de monter sur scène sous les applaudissements. Le leader du Reform Party a d'abord remercié les milliers de personnes présentes, saluant leur mobilisation malgré la fraîcheur hivernale.

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Dès les premières minutes, il a tenu à répondre aux critiques visant la présence d'Alan Ganoo sur l'estrade. Alors que l'ancien ministre prenait la parole, une partie de la foule a scandé à plusieurs reprises «BLD», avant qu'un participant ne lance : «Alan Ganoo, to pena lamour prop !» Roshi Bhadain est alors intervenu pour calmer les esprits. Il a demandé au public d'applaudir Alan Ganoo, estimant que ce dernier avait eu «le courage» d'être présent malgré son passé au sein de l'ancien régime. Il en a profité pour révéler avoir invité plusieurs figures politiques de l'opposition.

«Monn invit Joanna Bérenger zordi, li pann vini. Monn invit Adrien Duval, li pann vini. Mo ti invit mo frer Rama Valayden. Yer swar li pas mesaz dir li pa pou vini akoz li gagn lagrip», a déclaré Roshi Bhadain. Le ton est ensuite devenu nettement plus offensif. Le leader du Reform Party a déroulé un grand écran afin de présenter plusieurs tableaux et calculs destinés à démontrer, selon lui, que le système de pension demeure financièrement viable. Contestant frontalement les arguments avancés par le gouvernement, il a affirmé que Maurice ne devait rien au Fonds monétaire international (FMI).

Selon lui, les autorités utilisent abusivement le FMI pour justifier une réforme qu'il juge injustifiée. Roshi Bhadain a également soutenu que les finances publiques permettaient de maintenir la pension universelle. S'appuyant sur les recettes de la Contribution sociale généralisée (CSG), il a affirmé que l'État perçoit environ Rs 16 milliards de cotisations mais n'en redistribuerait qu'environ Rs 11 milliards sous forme d'allocations sociales.

«Gouvernman pe gagn 16 milyar, me kan li pe donn zis 11 milyar. Be kot sa 5 milyar-la ete ?», s'est-il interrogé, avant d'accuser le gouvernement de demander des sacrifices aux citoyens tout en maintenant, selon lui, des dépenses excessives. Le leader du Reform Party s'en est également pris à plusieurs membres du gouvernement. Il a notamment cité Ashok Subron et Kugan Parapen, affirmant qu'ils n'avaient pas eu, selon lui, le courage de quitter leurs fonctions lorsqu'ils constataient des désaccords.

L'un des moments les plus remarqués du meeting a été son appel direct au junior minister du Tourisme Sydney Pierre. Roshi Bhadain lui a proposé publiquement de quitter le gouvernement et de rejoindre le Reform Party s'il restait fidèle à son opposition à toute remise en cause de la pension universelle. Selon lui, Sydney Pierre serait alors le premier représentant parlementaire du Reform Party.

«Sydney, tu seras la Pierre sur laquelle je vais bâtir mon église», a-til lancé, affirmant avoir déjà discuté avec le junior minister et que «so plas rezerve dan Reform Party».

Dans un registre plus imagé, Roshi Bhadain s'est directement adressé aux pensionnés en les invitant à interpeller les dirigeants politiques. «Kan ou bwar sanpagn, ou pe bwar mo sanpagn... Kan ou manz kaviar, ou pe manz mo kaviar. Aster to pe bwar mo disan ? Kan ou trouv sa banla, bizin dir zot : to enn vanpir», a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Il a également rejeté l'argument selon lequel les caisses de l'État seraient vides. «Lakes la pa vid li. Kan zot dir ou lakes vid, se parski pena ase pou zot kokin», a-t-il affirmé. À plusieurs reprises, Roshi Bhadain s'est présenté comme le principal opposant au gouvernement, allant jusqu'à lancer une pique aux médias. «Dir l'express met sa gran tit demin. Nou pa lopozision extra-parlementer. Nou lopozision extra efikas !», a-t-il lancé sous les acclamations.

En fin de meeting, il a adopté un ton plus combatif, appelant ses partisans à rester mobilisés. «Zour banla tous mwa, desann blok Moris la net», a-t-il déclaré.

Les phrases fortes de Roshi Bhadain :

«Monn invit Joanna Bérenger zordi, li pann vini. Monn invit Adrien Duval, li pann vini. Mo ti invit mo frer Rama Valayden... li gagn lagrip.

«Dimounn dir mo arogan. Zis bann gran palto ek seki pe kokin ki trouv mwa arogan. Me si bizin vinn arogan pou bour banla deor, mo pou vinn arogan.»

«Enn ferfout pansion pa soutenab. Li soutenab. Ena kas pou pey pansyon. Gouvernman inn vann ou.»

«Nou pa dwa FMI. Gouvernman pe koz manti. Moris napa dwa FMI.»

«Ashok Subron ek Kugan Parapen pena kouraz kouma mwa pou kit gouvernman ale kan trouv bann zafer pa pe pass korek. »

«Kan ou bwar sanpagn, ou pe bwar mo sanpagn... Aster to pe bwar mo disan ? To enn vanpir !»

«Lakes la pa vid li.»

«Sydney Pierre, si to pe lager pou sa ti lepep-la... to plas rezerve dan Reform Party.»

«L'express met sa gran tit. Nou pa lopozision extra-parlementer. Nou l'opposition extra efikas !»

«Zour banla tous mwa, desann blok Moris la net.»