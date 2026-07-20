Tunisie: Sonede - Perturbation de l'eau potable dans ces zones

La Sonede, districts Béja et Jendouba, a annoncé que des coupures et des perturbations de l'approvisionnement en eau potable ont été enregistrées ce dimanche 19 juillet 2026 depuis 08h du matin, suite à une panne soudaine survenue au niveau de la conduite principale de distribution.

Dans un communiqué publié dimanche, la Sonede a précisé que les zones concernées sont : Ben Béchir, ElBrahmi, Souk essebt, Al Aitha, Ain AlKrima, Eddraissia, Bulla Regia, Al Khadhra, Touabag dans la ville de Jendouba, et Cité Essada, dans les délégations de Jendouba et Jendouba nord ainsi que les quartiers de Rouabna dans la délégation Boussalem (gouvernorat de Jendouba). Il s'agit également de la ville de Thibar et ses environs, de la délégation de Thibar gouvernorat de Béja.

Les travaux de réparation sont en cours et que la reprise de l'alimentation en eau potable est prévue progressivement ce dimanche, 19 juillet, à partir de 16 heures.