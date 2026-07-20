Tunisie: Sonede - Perturbation de l'eau potable dans ces zones

19 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Sonede, districts Béja et Jendouba, a annoncé que des coupures et des perturbations de l'approvisionnement en eau potable ont été enregistrées ce dimanche 19 juillet 2026 depuis 08h du matin, suite à une panne soudaine survenue au niveau de la conduite principale de distribution.

Dans un communiqué publié dimanche, la Sonede a précisé que les zones concernées sont : Ben Béchir, ElBrahmi, Souk essebt, Al Aitha, Ain AlKrima, Eddraissia, Bulla Regia, Al Khadhra, Touabag dans la ville de Jendouba, et Cité Essada, dans les délégations de Jendouba et Jendouba nord ainsi que les quartiers de Rouabna dans la délégation Boussalem (gouvernorat de Jendouba). Il s'agit également de la ville de Thibar et ses environs, de la délégation de Thibar gouvernorat de Béja.

Les travaux de réparation sont en cours et que la reprise de l'alimentation en eau potable est prévue progressivement ce dimanche, 19 juillet, à partir de 16 heures.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.