Tunisie: Les CHU lancent la mise en oeuvre des projets de numérisation sanitaires

Les hôpitaux universitaires ont entamé la mise en oeuvre des projets de numérisation sanitaires, lancées par le ministère de la Santé, à travers l'adoption de l'identifiant national de santé (INS) et de la plateforme numérique nationale de déclaration des naissances (PNDN).

Ces projets visent à renforcer la digitalisation des services de santé, à simplifier les procédures administratives et à améliorer la qualité de la prise en charge des patients.

Dans ce contexte, le CHU Habib Bourguiba à Sfax a annoncé avoir entamé l'adoption de l'INS dans les différents bureaux d'admission des patients, ce qui permettra d'attribuer un numéro de santé unique à chaque citoyen, de relier son dossier médical aux différentes structures sanitaires et d'améliorer la continuité de sa prise en charge.

Selon le CHU, cette expérience pilote a enregistré des résultats préliminaires encouragents dans la mesure où le taux d'enregistrement des citoyens a atteint près de 50%, au cours de la première journée.

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Cela traduit l'adhésion des citoyens à ce projet national, ainsi que les efforts déployés par les équipes médicales et administratives pour assurer le succès de son lancement.

Pour sa part, le CHU Mongi Slim à la Marsa poursuit le processus d'intégration de l'identifiant national de santé dans ses systèmes d'information internes, parallèlement à l'adoption de la plateforme numérique nationale de déclaration des naissances.

L'objectif étant de digitaliser les procédures liées à la déclaration des naissances, à assurer un échange sécurisé des données et à réduire le recours aux documents papier.

Ces démarches s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation sanitaire, élaborée par le ministère de la Santé. Elle vise à instaurer un système numérique sanitaire intégré, à développer les services sanitaires et administratives, à renforcer la gouvernance du secteur et à fournir des prestations plus proches du citoyen.

Chaque citoyen devrait obtenir son indentifiant national sanitaire avant la fin de cette année, avait indiqué le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani.

Cet identifiant a pour objectif d'assurer le suivi électronique du parcours du patient et de faciliter son accès aux services médicaux dans les différentes structures hospitalières.