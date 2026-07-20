Tunisie: Hajj 2027 - Encadrement des pèlerins - Ouverture des candidatures

La Société des Services Nationaux et des Résidences a annoncé, dans un communiqué publié dimanche, l'ouverture des candidatures pour participer à l'encadrement des pèlerins dans le cadre de la mission administrative de la saison du Hajj 1448 de l'Hégire/2027. Les dépôts de candidatures seront ouverts du lundi 20 juillet au 28 juillet 2026.

La société invite les volontaires souhaitant assurer l'encadrement des pèlerins à enregistrer leurs candidatures via sa plateforme numérique durant la période prévue, puis à déposer leurs dossiers directement auprès du bureau d'ordre de la Société des Services Nationaux et des Résidences, situé à l'avenue du Lac Turkana, immeuble Jrad, Les Berges du Lac 1053 Tunis, ou à les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier rapide.

Les dossiers devront parvenir à la société au plus tard le vendredi 31 juillet 2026 à 11 heures du matin.

Pour les nouveaux candidats, la société a fixé plusieurs conditions d'âge. Les hommes doivent être âgés de 35 ans au minimum et de 55 ans au maximum, tandis que l'âge des femmes doit être compris entre 45 et 55 ans à la date du 16 mai 2027. Les candidats retenus devront passer un test écrit, suivi d'un entretien oral en cas de réussite.

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Concernant les personnes ayant déjà participé à l'encadrement des pèlerins avec la société durant les saisons du Hajj allant de 2017 à 2026, l'âge limite a été fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes. Ces candidats seront soumis uniquement à un entretien oral.

La Société des Services Nationaux et des Résidences a également précisé que tout dossier ne remplissant pas les conditions requises, transmis hors délai ou non enregistré via son site électronique sera automatiquement rejeté.

Elle a enfin indiqué que le calendrier des épreuves ainsi que les listes des candidats admis seront publiés progressivement sur son site officiel et à travers les différents moyens de communication disponibles.