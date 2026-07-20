Congo-Kinshasa: Après un éboulement mortel à Mabela, la mairie de Kamituga suspend l'exploitation minière

Les activités d'extraction artisanale d'or sont officiellement suspendues sur le site minier de Mabela, situé dans la ville de Kamituga (Sud-Kivu). Cette décision conservatoire a été prise dimanche 19 juillet par le maire intérimaire, Alexandre Faradja Yogolelo, au lendemain d'un éboulement meurtrier survenu dans un puits d'or.

Le bilan provisoire de l'accident du site minier de Mabela fait état d'au moins six morts et d'une dizaine de blessés, ravivant les tensions autour de la sécurité des creuseurs.

Face à ce nouveau drame, la société civile dénonce la gestion laxiste de l'orpaillage artisanal dans la région. Fiston Wisoba, coordinateur du Bureau des inspecteurs des droits de l'homme, exige une enquête approfondie et la saisine des instances nationales :

« Lorsque des accidents se répètent dans des puits d'or, c'est une honte au niveau national. Nous avons l'Inspection générale des mines, nous pouvons aussi demander une mission d'audit urgente à Kamituga ».

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En parallèle aux opérations de secours sur le terrain, l'administration urbaine a arrêté une série de mesures immédiates. Benjamin Muloba, secrétaire particulier du maire intérimaire, précise cette décision:

« L'autorité urbaine sur place a ordonné la fermeture temporaire de ces puits en attendant que les enquêtes se poursuivent et que les services des Mines ainsi que le SAEMAPE puissent faire un état des lieux. C'est après cela qu'il y aura peut-être réouverture de ces chantiers ».

Un contexte de fermetures en série dans le Sud-Kivu

Cet incident intervient dans un climat de surveillance accrue de l'artisanat minier dans la province. En mai 2026, le gouvernement congolais avait déjà suspendu pour trois mois l'ensemble des activités minières dans les territoires voisins de Mwenga et Shabunda afin de juguler l'exploitation illicite des minerais et de prévenir les risques sécuritaires majeurs.