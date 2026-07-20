Congo-Kinshasa: Les Bâtisseurs du Service national métamorphosent le boulevard Lumumba à Kinshasa

Une grande opération d'assainissement redonne un nouveau visage au boulevard Lumumba dans le district de Tshangu (Kinshasa) depuis quelques jours. Déployés le long du tronçon reliant le pont Matete à l'aéroport international de Ndjili, une centaine de jeunes ex-délinquants reconvertis en « Bâtisseurs », reconnaissables à leurs combinaisons bleues et bottes jaunes, ont lancé mercredi 15 juillet une offensive d'envergure contre l'insalubrité publique.

Cette intervention choc réhabilite l'espace urbain et fluidifie la circulation routière dans une zone longtemps étouffée par le désordre et les marchés pirates.

Armés de pelles et de râteaux, ces jeunes formés au centre de Kanyama Kasese dégagent sans relâche les tonnes de déchets accumulées sur les bordures de cette artère principale.

Outre le ramassage des immondices, l'action des Bâtisseurs impacte directement la mobilité urbaine.

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L'éradication des étalages sauvages sur la chaussée a immédiatement résorbé les embouteillages observés habituellement entre le pont Matete et la Place Pascal.

Au niveau des marchés de la Liberté et de Kingasani-Pascal, les équipes du Service national encadrent la population pour imposer l'usage systématique des passerelles piétonnes, longtemps désertées au profit de traversées risquées par-dessus les séparateurs en béton.

Le défi de la pérennisation face aux habitudes locales

Sur place, les riverains ne dissimulent pas leur enthousiasme face au changement radical du paysage urbain, saluant au passage la discipline d'exécution de ces jeunes réintégrés dans la vie civile.

Toutefois, pour les usagers du boulevard Lumumba comme pour les observateurs locaux, la réussite globale de cette initiative reposera sur la capacité des autorités et de la population à maintenir cet état de propreté sur le long terme, afin d'empêcher la réinstallation des marchés clandestins et le dépôt sauvage d'immondices.