Tunisie: Tawasol Group Holding - Chiffre d'affaires en hausse de 29,46 % au T2 2026

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Le chiffre d'affaires de Tawasol Group Holding progresse de 29,46 % au deuxième trimestre 2026, à 28,62 MD, porté par la hausse de l'export. Sur le premier semestre, le cumul atteint 49,31 MD, en hausse de 22,66 % par rapport à la même période de 2025.

Le chiffre d'affaires global du Groupe Tawasol s'est établi à 28,62 MD au deuxième trimestre 2026, contre 22,11 MD un an plus tôt, soit une progression de 29,46 %. Sur l'ensemble du premier semestre 2026, le chiffre d'affaires cumulé atteint 49,31 MD, contre 40,20 MD au premier semestre 2025, ce qui représente une croissance de 22,66 %.

La structure de cette activité a évolué. Le chiffre d'affaires export s'élève à 18,27 MD au deuxième trimestre, contre 5,87 MD un an plus tôt, en hausse de 211,07 % ; sur le semestre, il atteint 27,83 MD, en progression de 74,33 %. Selon Tawasol Group Holding, cette évolution est portée par les chantiers du pôle Services & Infrastructures en Afrique. À l'inverse, le chiffre d'affaires local recule de 36,24 % au deuxième trimestre, à 10,35 MD contre 16,23 MD, et de 11,39 % sur le semestre, à 21,47 MD. La société attribue ce repli à la non-reconduction du contrat-cadre du pôle Télécommunications ainsi qu'au recul de l'activité du pôle Industries.

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La production globale du Groupe atteint 28,60 MD au deuxième trimestre 2026, contre 22,08 MD à la même période de 2025, soit une hausse de 29,51 %. En cumul au 30 juin 2026, elle s'établit à 49,01 MD, contre 40,04 MD un an plus tôt, en progression de 22,39 %, une évolution que la société relie principalement à l'exécution des projets du pôle Services & Infrastructures.

Aucun investissement n'a été enregistré au deuxième trimestre 2026, contre 3 486 234 DT à la même période de 2025. En cumul au 30 juin 2026, le volume d'investissement du Groupe s'établit à 791 087 DT, contre 3 486 234 DT un an plus tôt, soit un repli de 77,30 %. Cet effort a été concentré au premier trimestre et porte essentiellement sur le pôle Services & Infrastructures.

L'endettement total du Groupe s'établit à 42,29 MD au 30 juin 2026, contre 52,89 MD au 30 juin 2025, soit une baisse de 20,04 %. La dette à moyen et long terme recule de 40,05 %, à 19,98 MD contre 33,34 MD, tandis que la dette à court terme progresse de 14,08 %, à 22,30 MD contre 19,54 MD, en lien avec le financement du cycle d'exploitation des chantiers en cours.

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