Afrique: Tunisie-Nigéria - Trois mémorandums d'entente signés à l'issue d'une mission économique dans l'État de Bauchi

Une délégation tunisienne a signé trois mémorandums d'entente avec les autorités de l'État de Bauchi, au Nigéria, à l'occasion d'une mission économique sectorielle tunisienne, selon un communiqué publié le 20 juillet.

La délégation, présidée par l'ambassadeur de Tunisie au Nigéria Mohsen Antit et conduite par le président du Tunisia Africa Business Council (TABC) Anis Jaziri, a été reçue par le gouverneur de l'État de Bauchi, Bala Abdulkadir Mohammed. Elle réunissait plusieurs entreprises membres du Tunisia Consortium for African Development (TUCAD), issues des secteurs de l'énergie, de l'eau, des infrastructures, des technologies et de l'ingénierie.

Les trois accords signés portent sur le développement d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 3 MW, la réalisation d'un projet de distribution d'eau potable dans la localité de Dass, et la création d'une usine de fabrication de drones destinée à soutenir le développement industriel de l'État.

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Les discussions entre les deux parties ont permis d'identifier plusieurs axes de coopération prioritaires, parmi lesquels les infrastructures, la transition énergétique, l'accès à l'eau potable et les technologies de pointe, en réponse aux priorités de développement définies par l'État de Bauchi.

Le TABC et le TUCAD ont indiqué que cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat économique entre la Tunisie et le Nigéria, ainsi que dans une démarche de coopération Sud-Sud axée sur le partage de compétences et le transfert de savoir-faire.