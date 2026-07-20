Tunisie: Grand Tunis - 16 zones concernées par des coupures tournantes d'électricité ce lundi

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures tournantes d'électricité ce lundi 20 juillet 2026 dans plusieurs zones du Grand Tunis.

Cette mesure, prise dans le cadre de la préservation de la sécurité et de la continuité du réseau électrique, pourrait intervenir entre 10h00 et 17h00, par intermittence, précise la STEG dans un avis publié lundi.

Les interruptions temporaires pourraient concerner notamment les zones de Fouchana, El Mghira, Borj Cedria, Cité Ettadhamen, Sidi Thabet, La Soukra, El Mourouj, Mégrine, Radès, Ezzahra, Hammam-Lif, Bou Mhel, Birine, Ariana, Douar Hicher, La Marsa et Borj El Touil.

La société indique que le rétablissement de l'électricité se fera sans préavis et invite ses clients à prendre les précautions nécessaires.

La STEG précise également que cette liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction des besoins du réseau.

Pour tout signalement ou pour obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter le service dédié de la STEG au numéro 71 239 222, ou utiliser les numéros de téléphone figurant sur leurs factures de consommation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.