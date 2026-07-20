Tunisie: Grand Tunis - 16 zones concernées par des coupures tournantes d'électricité ce lundi

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures tournantes d'électricité ce lundi 20 juillet 2026 dans plusieurs zones du Grand Tunis.

Cette mesure, prise dans le cadre de la préservation de la sécurité et de la continuité du réseau électrique, pourrait intervenir entre 10h00 et 17h00, par intermittence, précise la STEG dans un avis publié lundi.

Les interruptions temporaires pourraient concerner notamment les zones de Fouchana, El Mghira, Borj Cedria, Cité Ettadhamen, Sidi Thabet, La Soukra, El Mourouj, Mégrine, Radès, Ezzahra, Hammam-Lif, Bou Mhel, Birine, Ariana, Douar Hicher, La Marsa et Borj El Touil.

La société indique que le rétablissement de l'électricité se fera sans préavis et invite ses clients à prendre les précautions nécessaires.

La STEG précise également que cette liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction des besoins du réseau.

Pour tout signalement ou pour obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter le service dédié de la STEG au numéro 71 239 222, ou utiliser les numéros de téléphone figurant sur leurs factures de consommation.