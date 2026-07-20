Afrique: Electrification de Mossaka - Les forces vives traduisent leur gratitude au chef de l'Etat

Des sages et notabilités aux parlementaires, en passant par les femmes, le clergé et les associations, les forces vives du département du Congo-Oubangui ont eu des mots justes pour témoigner leur soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui vient de les sortir de l'obscurité.

En marge de l'inauguration du réseau électrique de Mossaka, chef-lieu du département du Congo-Oubangui, le 18 juillet, le président de la République a eu une série d'entretiens avec les forces vives de cette partie du pays. En effet, les échanges ont tourné autour des problèmes qui minent ce nouveau département qui est à bâtir au même titre que ceux de la Nkéni-Alima et du Djoué-Léfini.

Premiers à être reçus par le chef de l'Etat, les représentants des sages et notabilités du Congo-Oubangui lui ont renouvelé leur gratitude pour avoir doté la partie riveraine de Mossaka d'une lumière stable. Ils se sont félicités de l'engagement du président de la République d'électrifier cette communauté urbaine. « Hier dans l'obscurité, aujourd'hui nous sommes dans la lumière et nous croyons qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.

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Nous ne pouvons pas nous taire et nous sommes venus pour apporter le témoignage que tous les notables, ceux qui ont vécu longtemps dans l'obscurité, à travers nous, ont décidé de remercier le président qui a tenu sa promesse », ont-ils témoigné.

Porteur d'un message de paix et d'encouragement de l'archevêque métropolitain d'Owando, Mgr Gélase Armel Kema, le clergé de la paroisse Notre-Dame de Mossaka a salué le chef de l'État pour son oeuvre de construction du pays. « C'est vraiment un rêve pour certains. Si les morts pouvaient revenir pour voir Mossaka aujourd'hui éclairée 24 heures sur 24, je ne sais pas comment lire et décrire leur degré de joie et d'appréciation.

De notre côté, l'Église, on ne sait que soutenir et bénir le chef de l'État, qu'il continue toujours dans cette lancée et dynamique afin de moderniser, comme il dit, d'accélérer les projets pour notre contrée qui est l'avenir du Congo, la ville de Mossaka », a déclaré le chef de la délégation.

La délégation d l'Association des ressortissants du monde d'eau (Arem'eau), de son côté, a fait un plaidoyer en rapport avec les difficultés que cet espace rencontre au quotidien. « Nous nourrissons le pays à partir des produits de pêche et aujourd'hui, nous allons changer notre modèle de production.

Nous allons contribuer à notre manière au développement économique de ce pays et le président de la République a été très sensible à notre message. Il a aussi prodigué pas mal de conseils, je vous avoue qu l'on sort de là très satisfait », a souligné l'un des membres Arem'eau après la réception.

Les femmes du département du Congo-Oubangui, quant à elles, ont transmis au président de la République un message de reconnaissance et d'espérance. Engagés aux côtés des autres forces vives, les parlementaires ont adressé leurs sincères félicitations à Denis Sassou N'Guesso pour avoir sorti Mossaka à la fois de l'eau et de l'obscurité.