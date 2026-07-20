Tunisie: Saisie de plus de 110 tonnes de denrées alimentaires avariées

L'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) a intensifié, durant les mois de juin et juillet 2026, ses opérations de contrôle dans les différentes régions du pays, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme spécial de surveillance estivale.

Dans un communiqué publié dimanche 19 juillet 2026, l'INSSPA a indiqué que ces interventions ont permis la saisie et la destruction de plus de 110 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, ainsi que de plus de 78 000 litres d'eau minérale. Des procès-verbaux ont été établis et les mesures juridiques nécessaires ont été prises à l'encontre des contrevenants.

Le miel en tête des produits saisis

Les produits à base de miel représentent la part la plus importante des saisies. Dans les gouvernorats de Nabeul et Sousse, près de 50 tonnes de miel et de produits similaires ont été saisies après la découverte de graves infractions, notamment le mélange de miel importé avec du miel local, des irrégularités dans l'étiquetage et la tromperie du consommateur concernant l'origine des produits.

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Les contrôles ont également révélé une qualité insuffisante des produits ainsi que de mauvaises conditions de stockage et de fabrication.

Plus de 17 tonnes de viandes et dérivés saisies

Dans le secteur des viandes et produits dérivés, les opérations de contrôle ont permis la saisie de plus de 17 tonnes de viandes rouges et blanches dans les gouvernorats de Nabeul, Tunis, Le Kef, Jendouba et Siliana.

Les produits saisis comprennent notamment près de 11 tonnes de viandes de dinde, de poulet et de leurs dérivés avariés, ainsi que 3,5 tonnes de têtes d'ovins et de parties de bovins congelées découvertes dans un entrepôt anarchique.

Les agents de contrôle ont également saisi plus de 2,5 tonnes de viandes de volaille et de produits dérivés, ainsi que des quantités de foie congelé, de merguez et de viandes impropres à la consommation. Des substances interdites utilisées dans la préparation des viandes et des merguez ont également été découvertes dans une boucherie.

Plus de 40 tonnes de céréales et dérivés retirées du marché

Les contrôles effectués dans le secteur des céréales et produits dérivés ont abouti à la saisie de plus de 40 tonnes de produits dans les gouvernorats du Kef et de Sidi Bouzid.

Ces saisies concernent notamment la semoule, la farine, les pâtes alimentaires, le couscous et la soupe traditionnelle. Les produits concernés présentaient des signes d'altération liés à l'humidité, au développement de moisissures ainsi qu'à la prolifération d'insectes vivants et morts, en raison de mauvaises conditions de stockage.

Des milliers de litres d'eau minérale retirés de la vente

Dans le cadre du contrôle des eaux conditionnées, plus de 78 000 litres d'eau minérale ont été saisis dans les gouvernorats de Ben Arous, Tunis, Ariana et Sidi Bouzid.

Ces quantités étaient stockées ou exposées directement au soleil, arrivées à expiration ou conservées dans des conditions ne respectant pas les normes de sécurité sanitaire.

Des saisies diverses dans plusieurs secteurs

Les opérations de contrôle ont également permis la saisie de plus de 5 tonnes de pommes de terre avariées, ainsi que 1 200 litres de lait en vrac détruits dans un centre de collecte. Des quantités de lait et de produits dérivés d'origine inconnue ont également été retirées du marché.

Par ailleurs, les agents ont saisi 152 kg de pâtisseries contenant des colorants alimentaires interdits, 500 kg de pâtes alimentaires périmées, 577 kg de piments rouges séchés et 8 kg de colorant rouge, en plus de diverses quantités d'épices, de légumes, de fruits, de produits de pâtisserie et d'autres denrées alimentaires dont la qualité ou les conditions de conservation n'étaient pas conformes aux exigences sanitaires.

Des contrôles renforcés dans les établissements ouverts au public

L' INSSPA a précisé que ces campagnes de contrôle ont ciblé les restaurants touristiques, les cafés, les bars, les commerces ouverts au public ainsi que les zones touristiques dans l'ensemble des gouvernorats.

Ces interventions ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux, à la fermeture administrative de plusieurs établissements en infraction et à l'émission d'avertissements assortis de délais pour remédier aux anomalies constatées.

Des produits alimentaires ainsi que des glaces ne répondant pas aux normes de sécurité sanitaire ont également été saisis.