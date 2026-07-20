Tunisie: INM - Malgré la baisse prévue à partir de mercredi, les températures resteront supérieures aux normales saisonnières

Les températures sont toujours élevées dans la plupart des régions du pays avec coups de sirocco, ce dimanche 19 juillet 2026, selon un bulletin de suivi publié ce matin par l'Institut National de la Météorologie (INM).

Les maximales seront comprises, demain lundi 20 juillet et après-demain mardi 21 juillet, entre 45° et 49°, dépassant ainsi les moyennes saisonnières (de 8° à 14°). Les températures maximales varieront entre 40° et 44°, près des côtes est.

Les températures seront en très légère baisse à partir de mercredi 22 juillet 2026, avec des valeurs toujours plus élevées que les normales saisonnières (de 6° à 12°), jusqu'à la fin de la semaine prochaine.