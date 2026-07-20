Cote d'Ivoire: Les États-Unis soutiennent la Côte d'Ivoire grâce à des accords dans les domaines du numérique, de la santé et de la logistique

Les États-Unis ont annoncé une série d'accords d'investissement et commerciaux avec la Côte d'Ivoire à l'occasion d'une visite de Frank Garcia, secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines, notamment l'autorisation accordée à Starlink de lancer des services commerciaux d'Internet par satellite dans le pays.

Ces accords portent sur les infrastructures numériques, la santé, l'éducation et la logistique, soulignant ainsi le renforcement des liens économiques entre Washington et Abidjan. L'arrivée de Starlink devrait permettre d'étendre l'accès au haut débit, en particulier dans les zones rurales et mal desservies, tout en favorisant l'enseignement en ligne, les soins de santé numériques et la connectivité des entreprises.

Les États-Unis ont également apporté leur soutien à un projet d'infrastructure numérique de 170 millions de dollars financé par la Banque américaine d'import-export. Ce projet, mené par la société de cybersécurité Cybastion, comprend la construction d'un centre de données national, le déploiement d'une plateforme de services publics numériques et la mise en place d'un système intelligent de gestion des frontières. Cisco collabore également avec l'ambassade des États-Unis et Cybastion pour soutenir l'écosystème numérique de la Côte d'Ivoire.

Dans le domaine de la santé, le groupe ABD a conclu un accord pour lancer un programme d'infrastructures sanitaires de 293 millions de dollars. Ce projet constitue la première phase d'un accord-cadre plus large, d'un montant de 570 millions de dollars, signé plus tôt cette année et couvrant les infrastructures sanitaires, éducatives et hydrauliques. Dans le domaine de la logistique, la société technologique américaine NTELX déploiera une technologie de coordination des camions au port d'Abidjan afin d'améliorer les flux de marchandises, de réduire les temps d'attente et de renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au total, les projets annoncés représentent environ 463 millions de dollars d'investissements prévus et renforcent la position de la Côte d'Ivoire comme l'une des destinations d'investissement connaissant la plus forte croissance en Afrique de l'Ouest. Ces accords reflètent également l'intérêt croissant des États-Unis pour le soutien aux infrastructures numériques, aux services publics et au développement du secteur privé dans toute la région.

Points clés à retenir

Ce programme marque une réorientation plus large de l'engagement américain en Afrique, qui passe de l'aide au développement traditionnelle à des investissements commerciaux et à des partenariats en matière d'infrastructures. Plutôt que de se concentrer sur un seul projet, ces accords combinent la connectivité, l'administration numérique, la santé et la logistique -- des secteurs qui soutiennent la croissance économique à long terme.

L'autorisation accordée à Starlink pourrait améliorer l'accès à Internet dans les zones où le haut débit fixe reste limité, tandis que le centre de données national et la plateforme de services numériques devraient renforcer l'infrastructure numérique de l'État. Les investissements dans le port d'Abidjan ciblent l'une des portes d'entrée commerciales les plus fréquentées d'Afrique de l'Ouest, où une circulation plus rapide des marchandises peut réduire les coûts pour les entreprises et améliorer les échanges régionaux.

Les investissements dans le secteur de la santé soutiennent également les efforts de la Côte d'Ivoire visant à développer ses infrastructures médicales face à la demande croissante de services de santé. Pour les entreprises américaines, ces accords ouvrent des perspectives dans l'une des économies les plus importantes et les plus dynamiques de la région. Pour la Côte d'Ivoire, ils offrent un accès à la technologie, au financement et aux infrastructures susceptibles de soutenir son ambition de devenir une plaque tournante régionale pour les services numériques, la logistique et l'investissement en Afrique de l'Ouest.