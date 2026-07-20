Afrique: BRVM - Sucrivoire Côte d'Ivoire (+18,61%) et Bank of Africa Mali (+6,36%) en tête des hausses sur 7 jours

Le marché boursier régional (BRVM) a été le théâtre de mouvements notables au cours des sept derniers jours, avec deux sociétés affichant des performances impressionnantes. Ces hausses mettent en lumière le dynamisme des opportunités d'investissement en Afrique.

Sucrivoire Côte d'Ivoire (SCRC) : Une croissance remarquable de +18,61%

Sucrivoire Côte d'Ivoire (SCRC), un acteur majeur du secteur agro-industriel, a enregistré la plus forte progression parmi les titres suivis, avec une hausse spectaculaire de +18,61% sur les 7 derniers jours. Son cours actuel s'établit à 3920 XOF. Sur une période de 90 jours, le titre a même bondi de +92,16%, illustrant une tendance haussière soutenue. Cette performance peut être attribuée à divers facteurs, incluant des perspectives de récolte favorables ou une demande accrue pour ses produits.

Bank of Africa - Mali (BOAM) : Une solide progression de +6,36%

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Parallèlement, Bank of Africa - Mali (BOAM) a également montré une belle vigueur en progressant de +6,36% sur la même période de 7 jours, pour atteindre un cours de 5770 XOF. La banque a également affiché une croissance de +30,1% sur 30 jours et +22,77% sur 90 jours. La solidité du secteur bancaire malien et l'expansion de ses services pourraient être des catalyseurs de cette performance.

Contexte du marché et opportunités

Ces mouvements, bien qu'spécifiques à chaque entreprise, reflètent une activité notable sur la BRVM. Les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles peuvent trouver des opportunités intéressantes en surveillant de près ces marchés émergents. Daba Finance s'engage à fournir des informations de qualité et conformes pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées.

Ceci n'est pas un conseil financier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.

Points clés à retenir