Gabon: La dette publique du Gabon augmente de 23 % alors que le gouvernement se tourne vers les marchés régionaux

L'encours de la dette publique du Gabon a augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 8 780,3 milliards de FCFA à la fin du mois de décembre 2025, sous l'effet d'une forte hausse des emprunts intérieurs, le gouvernement s'étant détourné des modes traditionnels de financement extérieur.

Selon la Direction générale de la dette, la dette extérieure s'élevait à 4 127,6 milliards de FCFA, tandis que la dette intérieure atteignait 4 652,7 milliards de FCFA. La dette publique totale a augmenté de 1 647 milliards de FCFA par rapport à la fin de l'année 2024. Alors que la dette extérieure a diminué de 40,9 milliards de FCFA, soit 0,98 %, la dette intérieure a bondi de 1 687,9 milliards de FCFA, en hausse de 57 % par rapport à l'année précédente.

Le marché financier régional est devenu la principale source de dette intérieure, l'encours des titres s'élevant à 3 449,9 milliards de FCFA, soit environ 39 % de la dette publique totale du Gabon. Le budget supplémentaire de 2026 renforce cette stratégie, en portant les ressources de trésorerie et de financement à 2 251,8 milliards de FCFA.

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Cette évolution s'explique par une forte hausse des émissions de titres d'État, qui sont passées de 480,3 milliards de FCFA l'année précédente à 1 282,8 milliards de FCFA. Dans le même temps, les décaissements au titre des prêts-programmes ont chuté, passant de 830,5 milliards de FCFA à 36,1 milliards de FCFA. La dette intérieure a également augmenté après qu'un groupe de travail gouvernemental a validé 758,7 milliards de FCFA d'obligations auparavant en défaut de paiement, ce qui reflète la comptabilisation de passifs existants plutôt que de nouveaux emprunts.

Les coûts du service de la dette publique sont également en hausse. Dans le cadre du budget supplémentaire 2026, le service de la dette passera à 487,6 milliards de FCFA, tandis que l'amortissement de la dette est estimé à 1 309,2 milliards de FCFA, ce qui représente la majeure partie des dépenses de trésorerie et de financement du pays.

Points clés à retenir

Le profil de la dette du Gabon évolue, le gouvernement s'appuyant davantage sur les marchés de capitaux régionaux plutôt que sur les bailleurs de fonds extérieurs. L'émission de bons du Trésor et d'obligations au sein de la région de la CEMAC permet aux autorités d'accéder plus rapidement au financement et réduit la dépendance vis-à-vis des prêts multilatéraux et bilatéraux, mais elle accroît également la concurrence pour les liquidités sur le marché régional. Avec près de 40 % de la dette totale du pays désormais levée par le biais de titres régionaux, le Gabon est devenu l'un des plus grands emprunteurs de la zone CEMAC.

Cette concentration pourrait réduire les possibilités de financement pour d'autres États et entreprises privées cherchant à lever des fonds sur ce même marché. Parallèlement, une grande partie de l'augmentation de la dette intérieure reflète la reconnaissance officielle d'obligations auparavant non honorées plutôt que de nouveaux emprunts, ce qui donne l'impression que la croissance globale de la dette est plus importante que ne le laisserait supposer le seul volume des nouveaux financements.

Le fardeau croissant du service de la dette pour le gouvernement souligne également l'importance de rétablir la confiance des investisseurs et de maintenir l'accès à des financements abordables. Les discussions en cours avec le Fonds monétaire international et les résultats de l'audit de la dette publique du pays devraient jouer un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie de financement du Gabon et la détermination de ses coûts d'emprunt au cours des prochaines années.