Gabon: Championnat national U17 - L'Estuaire enchaîne, Makaye Ma Ngome signe son réveil et relance le suspense au stade d'Akouakam

La phase finale du Championnat national U17 continue de captiver les passionnés de football à Oyem dans la province du Woleu-Ntem, où les meilleures sélections provinciales rivalisent d'intensité et de talent. Disputée ce dimanche 19 juillet 2026 au mythique stade d'Akouakam, la deuxième journée a confirmé la montée en puissance de plusieurs jeunes espoirs appelés à incarner l'avenir du football gabonais.

Après un faux départ face à l'Estuaire (0-3), Makaye Ma Ngome a parfaitement redressé la barre. Opposés à l'Ogooué-Maritime, les représentants du Moyen-Ogooué ont affiché un tout autre visage, alliant efficacité offensive et rigueur défensive pour décrocher une victoire nette (3-0). Ce succès relance pleinement leurs ambitions dans cette phase finale et les replace dans la course à une qualification.

De son côté, l'Estuaire poursuit son parcours sans faute. Face à une formation combative de l'Ogooué-Ivindo, les jeunes du G1 se sont imposés 2 buts à 0 au terme d'une rencontre maîtrisée. Réduits à dix après l'expulsion de leur capitaine Ludovic Moussa qui a écopé d'un carton rouge en seconde période, ils ont néanmoins fait preuve d'une grande discipline collective pour préserver leur avance.

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Une nouvelle fois décisif, Nguema AJ a inscrit les deux réalisations de son équipe, portant son compteur personnel à 5 buts en seulement deux rencontres. Une performance qui le propulse seul en tête du classement des buteurs, tandis que l'Estuaire conforte son fauteuil de leader du groupe C devant Makaye Ma Ngome et se positionne plus que jamais comme un sérieux candidat au titre.

Au-delà des performances sportives, ce championnat national U17 reflète la volonté de la FEGAFOOT de renforcer les bases du football national à travers la formation des jeunes. Sous l'impulsion de son président, Pierre Alain Mounguengui, la Fédération poursuit une politique axée exclusivement sur le développement du football de base, le renforcement des compétitions de jeunes, la professionnalisation de l'encadrement technique et l'identification des meilleurs talents sur l'ensemble du territoire.

Cette vision s'inscrit dans une stratégie à long terme destinée à bâtir une relève compétitive. En privilégiant la formation, l'exigence, la discipline et l'accompagnement des jeunes joueurs, la Fédération Gabonaise de Football entend constituer des sélections nationales capables de rivaliser durablement avec les meilleures nations du continent.

Les matchs disputés depuis le lancement de cette phase finale laissent entrevoir déjà les premiers résultats de cette politique structurée.

Intensité, qualité technique, engagement collectif et révélation de nouveaux talents rythment une compétition qui s'impose comme une véritable vitrine du football gabonais des prochaines années .

À quelques jours du dénouement, le Championnat national des moins de 17 ans confirme que la nouvelle génération possède les arguments nécessaires, pour écrire une nouvelle page de l'histoire du onze national.