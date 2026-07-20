Ile Maurice: Victime d'un «hit-and-run», il secouru par des passants

20 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un agent de police âgé de 27 ans, affecté à la Traffic Branch, a été blessé vendredi 17 juillet dans un accident de la route survenu au rondpoint d'Abercrombie. Le conducteur de la seconde moto impliquée a pris la fuite après le choc, abandonnant sa victime sur place. Cette dernière a été secourue par des passants avant d'être transportée à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Une enquête a été ouverte.

Les faits se sont produits vendredi dernier, peu après 15 h. Le policier circulait au guidon de sa moto lorsqu'il est entré en collision, au rond-point d'Abercrombie, avec une seconde moto de couleur blanche. Selon les informations recueillies, le conducteur de ce second véhicule aurait pris la fuite en direction de la rue La Prairie, à Sainte-Croix, immédiatement après l'accident, sans porter secours à la victime ni s'arrêter.

Blessé, l'agent de police, domicilié dans la région de Terre-Rouge, a été pris en charge par des volontaires présents sur les lieux, qui l'ont conduit à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Sa motocyclette a, quant à elle, été conduite au poste de police pour les besoins de l'enquête. Selon le policier, aucune mesure ni aucun relevé n'avaient encore été effectués sur les lieux au moment où les faits ont été signalés.

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Un test d'alcoolémie effectué sur le policier blessé s'est révélé négatif, tandis que sa moto a été examinée par les services de police. L'agent a été admis à l'hôpital, où son état de santé était décrit comme stable.

Les enquêteurs disposeraient toutefois d'un atout de taille pour identifier le motocycliste en fuite : une caméra du programme Safe City aurait capté la scène de l'accident, ce qui devrait faciliter les recherches visant à retrouver le conducteur recherché.

L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de la collision et de localiser l'auteur présumé du délit de fuite.

Cet accident survient alors que les délits de fuite demeurent une préoccupation récurrente sur les routes mauriciennes. La police multiplie les appels à la prudence et rappelle l'obligation légale de s'arrêter et de porter assistance en cas d'accident.

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