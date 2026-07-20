Congo-Kinshasa: Palu - Patrick Muyaya appelle les jeunes à incarner le nationalisme pour pérenniser l'héritage idéologique de Lumumba et Antoine Gizenga

Le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, a exhorté la jeunesse du Parti Lumumbiste Unifié (PALU) où il est membre à s'approprier l'héritage de Patrice Lumumba et d'Antoine Gizenga pour défendre la souveraineté nationale, combattre la désinformation et poursuivre le combat pour l'indépendance économique du pays. Il a formulé ces orientations à l'occasion de la matinée politique organisée, samedi 18 juillet 2026, au Musée national de la RDC à Kinshasa, par la Ligue des jeunes nationalistes Lumumbistes.

Placée sous le thème « Héritiers de Lumumba et Gizenga : quelles responsabilités pour la jeunesse nationaliste lumumbiste, 66 ans après l'indépendance ? », cette rencontre de réflexion a réuni plusieurs cadres du PALU autour des enjeux mémoriels, sécuritaires, politiques et socio-économiques auxquels fait face la République démocratique du Congo.

Ouvrant les travaux, le président de la Ligue des jeunes nationalistes lumumbistes, Christian Malamba, a rappelé que cette initiative vise à « renforcer la conscience idéologique des jeunes nationalistes Lumumbistes et les amener à comprendre que l'héritage de Lumumba et de Gizenga constitue un engagement quotidien au service de la Nation ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également souligné que cette matinée entendait « sensibiliser les jeunes aux menaces contemporaines qui pèsent sur l'unité nationale, notamment les replis identitaires, la désinformation numérique et la corruption ».

Intervenant sur le sous-thème consacré à la jeunesse nationaliste lumumbiste face aux défis contemporains de la RDC, Patrick Muyaya a insisté sur la responsabilité historique des jeunes dans la défense du pays.

« Nous sommes les héritiers du combat de nos pères fondateurs et, aujourd'hui, nous menons à notre tour le combat pour une autre indépendance, celle de l'indépendance économique et de la libération de notre pays face à la guerre de prédation », a-t-il déclaré.

Le Porte-parole du Gouvernement a également mis en garde contre les nouvelles formes de guerre informationnelle.

« La guerre, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'armes. La guerre, c'est aussi une question de mots. Nos téléphones ne doivent jamais devenir des points de passage du discours de l'ennemi », a-t-il martelé.

A l'issue de la rencontre, Patrick Muyaya s'est réjoui de la forte implication des jeunes militants.

« Le Congo est un bien qui nous appartient à tous. On ne peut pas défendre un pays que l'on ne connaît pas. Nous encourageons les jeunes à apprendre davantage l'histoire de leur pays afin de mieux le défendre et de se mobiliser pour préserver son intégrité territoriale », a-t-il affirmé.

Prenant ensuite la parole, le Député national PALU, Garry Sakata a invité les jeunes à incarner concrètement les valeurs léguées par Patrice Lumumba et Antoine Gizenga.

« Lumumba et Gizenga ne sont pas morts. Ils vivent en chacun de nous à travers les valeurs qu'ils nous ont transmises », a-t-il soutenu.

Le Professeur d'université a également exhorté les militants à cultiver le courage politique et la cohésion nationale. « La première valeur qu'ils nous ont léguée est l'unité nationale. La deuxième est le courage. Un militant doit rester fidèle à son idéologie quelles que soient les circonstances », a-t-il insisté.

Au terme de cette matinée politique, les organisateurs ont salué une jeunesse lumumbiste davantage mobilisée et consciente de ses responsabilités historiques, réaffirmant l'héritage patriotique et doctrinal de Patrice Lumumba et d'Antoine Gizenga comme boussole de l'engagement citoyen, tout en prenant des résolutions en faveur de la défense de la souveraineté nationale et du développement de la République Démocratique du Congo.