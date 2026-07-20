Congo-Kinshasa: Iribi Mbodina Pitchou dénonce des propos haineux visant le Lieutenant-Général Ychaligonza Nduru

Le Député National Iribi Mbodina Pitchou, élu du territoire d'Irumu, en Ituri, a condamné samedi 18 juillet 2026 une campagne de haine et de xénophobie visant le Lieutenant-Général Ychaligonza Nduru, Chef d'Etat-Major Général adjoint des FARDC. Dans une déclaration, l'élu a dénoncé des messages diffusés sur les réseaux sociaux qu'il juge de nature à fragiliser la cohésion nationale.

Iribi Mbodina Pitchou a salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur du rétablissement de la paix, du renforcement de l'autorité de l'État et de la riposte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri. Il a également cité plusieurs réalisations attribuées au chef de l'État dans la province, notamment l'Université de Bunia, l'aéroport de Bunia et des travaux de voirie urbaine.

Le Député a toutefois estimé que certains acteurs exploitent les réseaux sociaux pour propager des discours de division, alors que les institutions poursuivent leurs efforts pour stabiliser la situation sécuritaire et sanitaire dans la province.

Selon lui, les attaques visent notamment le Lieutenant-Général Ychaligonza Nduru, dont la nationalité congolaise et l'identité sont mises en cause par certains internautes.

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« En tant que représentant du peuple et fils de l'Ituri, nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie cette campagne ignoble contre un digne fils de notre province, qui sert loyalement la République au sein des Forces armées au prix d'énormes sacrifices », a déclaré Iribi Mbodina Pitchou.

L'élu a appelé les services compétents à identifier les auteurs de ces messages et à les traduire en justice, afin de préserver l'unité nationale et la cohésion sociale. Il a enfin réaffirmé son soutien au lieutenant-général Ychaligonza Nduru et aux institutions de la République.