Les travaux des Conférences de Performance ont franchi une nouvelle étape dans la préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2027. Sur instruction de Son Excellence Monsieur Adolphe Muzito Fumutshi, Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, les dix commissions spécialisées chargées d'examiner les Projets Annuels de Performance (PAP) des ministères, des Budgets annexes et des Comptes d'affectation spéciale ont reçu la visite de travail du Vice-Ministre du Budget, Son Excellence Élysé Bokumwana.

Introduit dans chacune des commissions par le Directeur Général du Développement et du Suivi des Performances (DGDSP), le Vice-Ministre est allé à la rencontre des experts afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, de recueillir les préoccupations des équipes techniques et de réaffirmer la détermination du Gouvernement à conduire avec succès la réforme du budget-programme.

Lancées le 13 juillet 2026 par le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, les Conférences de Performance constituent la dernière grande étape technique précédant l'élaboration du Projet de Loi de Finances 2027, dernière loi de finances préparée avant l'entrée en vigueur effective du budget-programme, prévue le 1er janvier 2028.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis le 14 juillet, les dix commissions spécialisées examinent les stratégies sectorielles, les maquettes programmatiques, les cadres de performance, les objectifs, les indicateurs ainsi que l'ensemble des outils de programmation budgétaire, notamment les Plans de Travail Annuels (PTA), les Plans de Travail Budgétaire Annuels (PTBA), les Plans de Passation des Marchés (PPM) et les tableaux d'évolution des crédits.

Le rapport à mi-parcours présenté au Vice-Ministre révèle que la quasi-totalité des ministères programmés au cours de la première semaine ont effectivement été examinés.

Les commissions relèvent une forte mobilisation des équipes techniques, une amélioration sensible de la qualité des Projets Annuels de Performance par rapport aux exercices précédents, une meilleure maîtrise du canevas-type issu de la Revue Qualité ainsi qu'un alignement progressif des programmes sur les principes de la Gestion Axée sur les Résultats.

Les échanges se sont déroulés dans un climat constructif et ont permis d'améliorer de manière significative les documents soumis avant leur validation finale.

Si les progrès enregistrés sont encourageants, les commissions ont néanmoins identifié plusieurs insuffisances qui devront être corrigées au cours de la deuxième phase des travaux.

La plupart des délégations ministérielles étaient conduites par les Directeurs des Études et Planification (DEP) ou les Directeurs de l'Administration et des Finances (DAF). L'absence des Secrétaires généraux a parfois ralenti la prise de décisions sur certaines questions stratégiques.

Les analyses mettent également en évidence la nécessité de renforcer les stratégies sectorielles, d'améliorer la cohérence entre les programmes et les politiques publiques nationales, de reformuler plusieurs objectifs et indicateurs de performance et de finaliser les documents techniques encore incomplets, notamment les PTA, PTBA, PPM, les tableaux d'évolution des crédits ainsi que les fiches détaillées des indicateurs.

Le rapport fait également état de quelques situations particulières. Le Ministère de la Santé publique devra être reprogrammé à la suite de l'absence de sa délégation. Le Ministère du Portefeuille a soulevé des préoccupations techniques relatives à sa maquette programmatique, lesquelles feront l'objet d'un examen approfondi avec les structures techniques compétentes. Pour le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction (ITPR), seule l'administration de la Reconstruction a participé aux travaux, tandis que l'autre composante est attendue lors de la deuxième phase. Les travaux avec les ministères des Affaires étrangères ainsi que de l'Éducation nationale se poursuivront afin d'achever la validation de leurs Projets Annuels de Performance.

A chacune des étapes de sa tournée, le Vice-Ministre Élysé Bokumwana a encouragé les membres des commissions à poursuivre leur accompagnement technique avec la même rigueur et à veiller à la prise en compte effective des recommandations formulées.

Il a rappelé que la qualité des Projets Annuels de Performance conditionnera celle du Projet de Loi de Finances 2027 et contribuera directement à la réussite de la réforme de la gestion des finances publiques voulue par Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'État, mise en oeuvre par le Gouvernement dirigé par Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, et pilotée, au niveau sectoriel, par le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget.

Les commissions recommandent notamment la finalisation des cadres de performance, la reformulation des indicateurs non conformes, le renforcement de l'implication des Secrétaires généraux, l'harmonisation des PAP avec les maquettes programmatiques validées ainsi que l'organisation d'un second passage des ministères afin de valider les corrections apportées.

A mi-parcours, les Conférences de Performance confirment la montée en puissance de l'administration publique congolaise dans l'appropriation des exigences du budget-programme. Les progrès enregistrés permettent d'envisager l'élaboration de Projets Annuels de Performance plus crédibles, plus cohérents et davantage orientés vers les résultats, consolidant ainsi les dernières étapes de la préparation du basculement historique de la République Démocratique du Congo vers le budget-programme, prévu le 1er janvier 2028.