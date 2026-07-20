Burkina Faso: Déploiement de l'hôpital mobile de campagne des armées à Fada - Les félicitations du ministre de la Guerre au personnel déployé

Le commandant du Commandement des opérations du théâtre national (COTN), le général de brigade Théophile Nikiema, représentant le ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, est allé, le samedi 18 juillet 2026 sur le site du centre médical militaire de Fada N'Gourma pour encourager l'équipe de l'hôpital mobile de campagne des armées.

Accompagné du chargé de mission du ministre de la Santé, Dr Simon Sanou, le général de brigade Théophile Nikiema est venu traduire au personnel déployé sur le terrain les félicitations et les encouragements du ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique et de son collègue ministre de la Santé. Après un moment de débriefing avec le Poste de commandement (PC) de l'hôpital mobile, les visiteurs ont fait le tour des services sur le site pour s'imprégner des conditions de travail du personnel et encourager les patients.

Le général de brigade Théophile Nikiema a salué la détermination et l'esprit d'initiative du personnel soignant qui a su bien s'adapter à la situation et faire face à la grande affluence des patients. A la population massivement mobilisée sur le site, le général de brigade a rappelé que cette mission a été ordonnée par le Président du Faso, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour la santé. Elle vise la prise en charge gratuite des personnes vulnérables et surtout à consolider la cohésion entre l'Armée et la Nation. Le général de brigade a invité la population de Fada N'Gourma et ses environs à une meilleure collaboration avec les Forces de défense et de sécurité dans le cadre des actions de reconquête du territoire.

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Le représentant du ministre de la Santé, Dr Simon Sanou, a noté la bonne collaboration entre le ministère de la Santé et celui de la Guerre et de la Défense patriotique. « Au-delà des autres missions, la mission de santé publique lui est également dévolue. Il s'agit de prendre en charge la santé des FDS mais également celle des populations lorsqu'une situation se pose. Ces interventions se font en collaboration avec le ministère de la Santé, parce qu'il s'agit d'une unicité d'action au sein du gouvernement », a indiqué Dr Simon Sanou.