Tunisie: EST - Mercato - Aboubacar Diakité, très convoité...

Le jeune avant-centre malien est sur les tablettes d'Al Hazem et d'Al Mokawloon Al Arab. Le club qui émettra l'offre la plus intéressante s'offrira ses services.

Il y a une semaine, jour pour jour, les « Sang et Or » ont repris le chemin des entraînements pour préparer la nouvelle saison avec toujours les mêmes ambitions renouvelées : être sur tous les fronts, la Champions League en particulier, qui demeure le voeu le plus cher.

Cela dit, la direction du club aborde la préparation d'intersaison avec une nouvelle politique de gestion d'effectif : miser sur la qualité au détriment de la quantité pour les recrutements et céder les joueurs qui n'entrent pas dans les plans de jeu de l'entraîneur, sous forme de prêt ou de transfert définitif, en cas d'offre intéressante.

Bref, il n'est plus question de recruter en masse, mais aussi de ne plus laisser partir des joueurs gratuitement. En ce sens, Aboubacar Diakité figure sur la liste des départs. Deux clubs sont sur ses trousses : le club saoudien Al-Hazem à la demande de son entraîneur Jalel Kadri et actuellement en stage à Tabarka, mais aussi la formation égyptienne Al Mokawloon Al Arab qui vient d'entrer sur le fil.

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Selon des informations concordantes, Al-Hazem aspire à recruter Aboubacar Diakité sous forme de prêt avec option d'achat, faisant une offre d'un montant de 300 mille dollars. Al Mokawloon doit faire une offre plus intéressante s'il veut avoir la primeur.

Adel Bettaieb à Tunis

Sans club depuis son départ du FC Arges, l'ailier gauche, Adel Bettaieb, est dans le viseur de l'Espérance depuis un certain temps déjà. Le joueur est arrivé hier à Tunis pour se réunir avec les dirigeants « sang et or ».

Négociations avancées avec Jean Onana

Après le jeune international et milieu, Fernandez Monyebe, qui s'est engagé pour trois ans, un autre Camerounais pourrait rejoindre les rangs de l'Espérance dans les jours à venir. Il s'agit de Jean Onana, le milieu défensif de Besiktas.

Aux dernières nouvelles, les négociations avec Jean Onana ont atteint un stade avancé, sachant que le contrat qui le lie avec Besiktas court jusqu'au 30 juin 2027.

Première séance de Haj Mahmoud

Après l'annonce officielle de son recrutement faite jeudi, avec un contrat de trois ans, Mohamed Haj Mahmoud a rejoint ses nouveaux coéquipiers le lendemain à Aïn Draham où il a effectué sa première séance d'entraînement.