Tunisie: Nouveaux bacheliers - Les démarches incontournables

Fin juin et début juillet, tous les nouveaux bacheliers et nos étudiants ont été fixés sur leur sort.

78.579 nouveaux bacheliers vont entamer un cursus universitaire aux contours peu précis. Face à eux, plus de 70.000 étudiants viennent d'achever le leur. Les statistiques de 2024-2025 font, justement, état de la promotion de 59.243 étudiants appartenant au secteur public et de 11.797 autres au secteur privé.

Mais tant pour les uns que pour les autres, l'aventure continue. Si les promus du supérieur fêtent l'obtention de leurs licences ou masters ou doctorats, les nouveaux bacheliers n'attendent que la confirmation de leur premier choix en orientation. Le reste viendra après.

Pour l'heure, un calendrier bien chargé attend tout le monde. Les détenteurs de diplômes universitaires vont se lancer soit à la recherche d'un stage (s'ils ne l'ont pas déjà fait) soit à la recherche d'un hypothétique emploi. D'autres, encore, ne pensent même pas à cette dernière éventualité. Les concours de recrutement tels qu'ils se déroulent ne leur offrent aucune chance.

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Voir le site et le Guide

En effet, des dizaines de milliers de candidats (diplômés eux aussi) sont en lice avec des avantages inégalables (en termes de points, d'âge et d'ancienneté) .

En ce qui concerne nos 78.579 nouveaux bacheliers, c'est l'éternel marathon des démarches administratives qui commence et qui ne se terminera qu'au cours de l'année universitaire 2026-2027.

Nous l'annoncions, déjà, c'est l'étape de l'orientation universitaire qu'il faudra franchir avant de passer aux autres étapes. On sait que les 3, 4 et 5 juillet les lauréats du bac ont procédé au choix des filières qu'ils comptent suivre. Depuis le 17 du même mois, il est possible de prendre connaissance de la formule globale et du classement.

Les futurs étudiants pourront, également, corriger des erreurs éventuelles dans les données personnelles. Il faut rappeler que toutes ces opérations ne sont possibles que sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) consacré, précisément, à l'orientation universitaire.

C'est sur ce site et à travers le Guide de l'orientation universitaire 2026 que nos futurs étudiants pourront trouver l'essentiel de ce qui les intéresse.

Rappelons que les prochaines échéances qui les attendent sont nombreuses notamment si on tient compte des rendez-vous à travers le pays concernant les journées d'information (régionales et nationales).

Malgré la forte chaleur, futurs étudiants et parents ont bravé toutes les contraintes climatiques pour assister à ces manifestations.

Vidéos à l'appui

D'autres étapes restent à accomplir à l'instar de celle qui s'étend du 27 au 31 juillet et qui consiste à remplir la liste des choix pour tous les bacheliers qui restent. Les résultats seront connus le 7 août prochain. Le dernier tour de l'orientation aura lieu les 7, 8 et 9 août.

Les résultats de ce tour final seront connus le 12 août.

Ceci n'empêche pas qu'il y ait possibilité de demander une réorientation durant la période qui va du 15 au 19 août. Dans ce cas, il faudra attendre le vendredi 4 septembre pour avoir la réponse.

Néanmoins, nous pouvons conseiller à ceux qui en veulent plus de consulter le lien suivant : YouTube

Les visiteurs auront à choisir parmi les 105 vidéos, celles qui les intéressent le plus. Signalons, par ailleurs, que certains de ces documents sont un peu anciens. On fait, malgré tout, confiance à nos lecteurs et à leur sens de discernement. D'un autre côté, on n'oubliera pas d'attirer l'attention des responsables concernés au Mesrs de réactualiser ce site pour qu'il réponde pleinement aux préoccupations de ceux qui vont le consulter.

Mais attention !

Une fois tout cet itinéraire lié à l'orientation accompli, il faudra affronter un autre parcours non moins fastidieux et déroutant. C'est le cas de l'inscription dans l'un des établissements dans lequel l'étudiant a été affecté.

Toujours ces lourdes démarches administratives

A ce propos, il y a lieu de préciser que l'obtention de la carte D17 de la Poste pose problème. Soit que les agents ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, soit que les étudiants n'ont pas compris la procédure. En effet, on ne sait pas si cette carte est gratuite ou non. C'est selon l'agent pourrait-on dire.

Il reste l'autre parcours à suivre pour une bonne partie de nos étudiants et qui n'est pas des moindres. Il s'agit, surtout, de l'hébergement et des bourses.

S'y engager, c'est tout un monde avec les "circonlocutions" administratives et les listes interminables de documents qui vont constituer les dossiers de demandes. Les Offices des oeuvres universitaires exigent des documents innombrables qui obligent les étudiants et leurs parents à passer des semaines, voire des mois pour les obtenir auprès des diverses autres administrations (recette des finances, Cnrps, Cnss, employeurs, omdas, municipalités, etc.).

Ces démarches sont trop lourdes et trop coûteuses pour tout le monde.

Dans le cas des bourses, par exemple, il arrive qu'elles ne soient versées qu'après moult complications et juste avant la fin de la saison universitaire !

On s'interroge, ici, sur les promesses de facilitation des démarches administratives faites depuis longtemps.

On ne terminera pas sans rappeler que la prochaine année universitaire 2026-2027 débutera le premier septembre pour les Instituts préparatoires aux études d'ingénieurs (Ipei), les Écoles de formation d'ingénieurs, l'Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme, les Facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, l'École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet (Enmv) et les Instituts supérieurs d'études technologiques (Iset).

Quant aux autres institutions universitaires, elles ouvriront leurs portes le samedi 12 septembre 2026.

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