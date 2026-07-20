Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Bassirou Diomaye Faye plaide pour une organisation rénovée et plus solidaire

20 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A. Ng. Ndiaye

Le Président Bassirou Diomaye Faye a appelé, hier, les pays membres de la Cedeao à « bâtir un espace ouest-africain plus stable, plus sûr et plus prospère ». Il participait, à Freetown (Sierra Leone), au sommet sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest.

Le président de la République a pris part, hier, au sommet sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). La rencontre s'est tenue à Freetown (Sierra Leone). Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a félicité le président de la Commission de la Cedeao pour ses « actions en faveur de l'intégration au bénéfice de nos populations ».

Même si beaucoup de réalisations ont été faites au cours de ces dernières décennies, Bassirou Diomaye Faye a appelé à « des efforts et sacrifices supplémentaires » pour que les populations puissent « vivre dans une région apaisée, sûre et prospère ». La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a célébré, en 2025, le cinquantième anniversaire de sa création. Il s'agit, selon le chef de l'État, de « cinq décennies de coopération régionale, d'intégration économique et de progrès collectif en Afrique de l'Ouest ». « Il est tout aussi évident que les programmes de la Cedeao ont impulsé de multiples réalisations pour le développement économique de nos pays au point d'ériger l'institution comme la communauté économique la plus aboutie et la plus performante en Afrique », s'est félicité Bassirou Diomaye Faye.

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