Algérie: Krikou met en avant les efforts du pays face aux changements climatiques

ALGER — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Kaouter Krikou a souligné, à Alger, que l'Algérie poursuit le renforcement de ses efforts pour faire face aux changements climatiques, à travers la mise en œuvre d'un plan national d'adaptation, le développement de partenariats internationaux et l'adoption de solutions durables afin d'atténuer les impacts de ce phénomène qui touche désormais divers aspects de la vie.

Dans son allocution prononcée lors d'une journée de sensibilisation organisée dimanche sous le thème "Changements climatiques : adaptation et riposte", la ministre a expliqué que la hausse enregistrée des températures constitue l'une des manifestations les plus marquantes du changement climatique mondial, une situation qui, selon elle, exige la conjugaison des efforts de l'ensemble des secteurs et des acteurs, aux niveaux national et international.

Elle a, dans ce sens, souligné l'engagement de l'Algérie dans la mise en œuvre d'une série de mesures concrètes, dont l'élaboration du Plan national d'adaptation aux changements climatiques (PNA), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), reposant sur une coordination étroite entre plusieurs ministères, notamment l'Agriculture, les Ressources hydriques, l'Intérieur et les Collectivités locales, les Transports, l'Habitat et la Santé.

La ministre a également évoqué le mémorandum d'entente signé entre l'Algérie et l'Allemagne, à l'occasion de la récente visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Berlin, visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'environnement et du climat, dans le cadre des Objectifs du développement durable.

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Par ailleurs, la ministre a souligné que l'Algérie s'employait à trouver des solutions durables aux défis environnementaux, citant les projets de dessalement de l'eau de mer pour faire face au stress hydrique, précisant que ces installations seront accompagnées de projets de valorisation de la saumure qui en résulte, à travers la production de sels destinés à des usages industriels, un dossier examiné par le Gouvernement lors de sa dernière réunion.

De son côté, la représentante résidente du PNUD en Algérie, Natacha Van Rijn, a salué les efforts déployés par l'Algérie dans le domaine de l'environnement, louant son engagement dans des projets contribuant au soutien des efforts internationaux face aux répercussions des changements climatiques.

Elle s'est également félicitée du rôle croissant des start-up dans le développement de solutions innovantes favorisant l'adaptation à ces défis et la protection des écosystèmes et la biodiversité.

Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Algérie, Phanuel Habimana, a mis en garde contre les répercussions sanitaires de la hausse des températures, notamment les risques de maladies cardiovasculaires, respiratoires et rénales, ainsi que les troubles psychiatriques, et les risques professionnels.

Il a, en outre, fait état de près de 489.000 décès par an liés à la chaleur dans le monde entre 2000 et 2019, touchant principalement les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques, ajoutant que 3,6 milliards de personnes vivent actuellement dans des zones fortement vulnérables aux effets des changements climatiques.

Cette journée de sensibilisation, organisée au moment où plusieurs wilayas du pays connaissent une vague de chaleur, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Plan national d'adaptation aux changements climatiques. Elle constitue un espace d'échange sur les impacts environnementaux de la hausse des températures et les moyens de renforcer les mécanismes d'adaptation et de prévention.

Lors de la rencontre, l'expert en environnement et en changements climatiques, Samir Grimes, a indiqué que la vague de chaleur enregistrée ces derniers jours en Algérie, relève d'un phénomène régional euro-méditerranéen et d'autres mondiaux induits par les changements climatiques et de ce qu'ils produisent comme dysfonctionnements dans les équilibres climatiques.

De son côté, l'expert en environnement et en climat, Brahim Bouchareb, a passé en revue les efforts consentis sur le terrain, suivant une approche participative, afin de protéger la richesse forestière et renforcer la protection des dangers climatiques.

Le journaliste Ferhat Mokhtar a, quant à lui, souligné le rôle des médias dans la diffusion de la sensibilisation aux risques des vagues de chaleur et des moyens de prévention, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les malades.

Les travaux de la rencontre ont été clôturés par un ensemble de recommandations lues par le directeur général de l'environnement et du développement durable au ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Bahidjeddine Hachmaoui, appelant à accélérer la mise en œuvre du Plan national d'adaptation aux changements climatiques, tout en donnant la priorité aux secteurs de l'hydraulique, de la santé, de l'habitat, des travaux publics, de l'agriculture et des forêts, outre l'activation d'un système intégré de surveillance, de vigilance et d'alerte précoce des canicules et le renforcement de la protection des catégories les plus exposées aux risques.

Les recommandations ont également mis l'accent sur la nécessité d'associer les citoyens aux différentes mesures d'adaptation aux changements climatiques, étant un partenaire principal dans la réussite et la mise en œuvre du plan national.