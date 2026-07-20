Afrique: Médaille d'or pour l'Algérienne Karima Mekkaoui

20 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Algérienne Karima Mekkaoui a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 68 kg (kumité), lors du championnat de "Karate One-Series A" qui a pris fin dimanche à Guadalajara, au Mexique, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK).

Après un parcours remarquable, l'Algérienne s'est imposée en finale face à la championne égyptienne Jana El Ghafary sur le score de 4-0.

Une deuxième médaille d'or qui s'ajoute au palmarès du karaté-do algérien, après celle décrochée par Rayane Sekour dans la catégorie des moins de 50 kg (kumité).

De son côté, Mohamed Djemiati a terminé à la cinquième place dans la catégorie des moins de 84 Kg (kumité), après un parcours remarquable et une solide prestation face à l'élite des athlètes mondiaux.

Le tournoi "Karate 1 Series A" de Guadalajara au Mexique s'est imposé comme un rendez-vous crucial de la saison mondiale.

Ce circuit permet aux athlètes d'engranger de précieux points pour grimper au Classement Mondial WKF et intégrer le circuit fermé de la Premier League.

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