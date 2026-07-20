Algérie: Prorogation des délais de dépôt des déclarations fiscales jusqu'au 30 septembre

20 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé la prorogation des délais de souscription et de dépôt de plusieurs déclarations fiscales concernant les contribuables soumis au régime du bénéfice réel et au régime de l'impôt forfaitaire unique (IFU), pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations fiscales dans les meilleures conditions, indique, dimanche, un communiqué de la DGI.

Cette mesure concerne les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises, des centres des impôts, des centres de proximité des impôts et des inspections des impôts, précise la même source.

Le délai de dépôt de la déclaration "G50" relative au mois de juin a été prorogé jusqu'au jeudi 30 juillet 2026, délai également accordé pour le dépôt de la déclaration "G50" comportant le paiement du solde de liquidation de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de l'impôt sur le revenu global (IRG), catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ajoute la même source.

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Le délai de dépôt de la déclaration annuelle des revenus (G1) a été prorogé jusqu'au jeudi 13 août 2026, tandis que le délai de dépôt de la déclaration prévisionnelle de l'IFU (G12) a été prorogé jusqu'au mercredi 30 septembre 2026, précise la Direction.

Cette prorogation s'inscrit dans le cadre de la facilitation de l'accomplissement, par les contribuables, de leurs obligations fiscales, afin de leur permettre d'achever les procédures de déclaration et de dépôt dans les meilleures conditions, selon la DGI.

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