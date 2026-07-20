Algérie: Mobilisation des cellules de proximité pour la prise en charge des sinistrés des zones touchées par les incendies

ALGER — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a mobilisé, à travers l'Agence de développement social (ADS), l'ensemble des cellules de proximité de solidarité en vue d'assurer la prise en charge et l'accompagnement des sinistrés dans les zones touchées par les incendies à travers le territoire national, indique dimanche un communiqué du ministère.

"En application des instructions de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, relatives à la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires, en soutien aux efforts de l'Etat face aux feux de forêts ayant affecté plusieurs wilayas du pays, le ministère a engagé, via l'ADS, toutes les cellules de proximité de solidarité, comprenant des cadres multidisciplinaires, pour intervenir sur le terrain et assurer la prise en charge psychosociale des citoyens impactés", précise le communiqué.

"Ces équipes ont entamé leurs interventions sur le terrain en coordination avec les autorités locales, à travers la participation, aux côtés des différents services concernés, à l'inspection des zones touchées, à l'évaluation des dégâts et des pertes, au recensement des besoins sociaux urgents, ainsi qu'à l'accompagnement des familles et des citoyens sinistrés, en mettant à profit leur expertise en matière de prise en charge psychologique primaire lors des catastrophes", ajoute le texte.

Dans ce cadre, les mêmes équipes s'attellent à "apporter un soutien et une prise en charge psychologiques aux familles impactées, accompagnés d'aides en nature en cas de besoin. Elles assurent également l'accompagnement et le soutien psychosocial des citoyens évacués à titre préventif, en sus de la réalisation d'enquêtes sociales auprès des familles touchées afin de définir leurs besoins sociaux et d'y répondre".

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Il s'agit également de "contribuer au recensement et à l'orientation des familles et des agriculteurs sinistrés, en prévision de l'évaluation des dégâts et de leur prise en charge, tout en poursuivant l'inventaire des cas sociaux affectés pour les prendre en charge dans le cadre des dispositifs d'aide sociale, et ce, en coordination avec les autorités locales et le tissu associatif".

Le suivi de ces interventions "s'effectue de manière quotidienne au niveau central", par le biais de la cellule de suivi installée au niveau de l'ADS, laquelle établit des rapports réguliers "garantissant un suivi en temps réel de l'évolution de la situation sur le terrain, le renforcement de la coordination et la prise des mesures nécessaires selon les exigences de la situation".

L'intervention des cellules de proximité a couvert plusieurs zones relevant des wilayas de Guelma, Sétif, Annaba, Skikda et Bouira, où leurs services demeurent "en état de mobilisation permanente".