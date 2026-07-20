Sénégal: Futur parti politique du président Bassirou Diomaye Faye - Le congrès reporté à la fin de l'hivernage

20 Juillet 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Nando Cabral Gomis

Initialement annoncé pour le 8 août, le congrès constitutif du futur parti politique du président Bassirou Diomaye Faye est finalement reporté. Réuni en session extraordinaire, le Conseil des leaders de la coalition « Diomaye Président » a entériné la transformation de la coalition en un grand parti de rassemblement et validé les textes fondateurs, qui seront soumis à une Assemblée générale constitutive prévue le 25 juillet prochain.

Le congrès constitutif du nouveau parti politique du président Bassirou Diomaye Faye, initialement annoncé pour le 8 août prochain, n'aura finalement pas lieu à cette date. Réuni en session extraordinaire le samedi 19 juillet dans un hôtel de la place, sous la direction de l'actuelle coordinatrice de la coalition « Diomaye Président », Aminata Touré, le Conseil des leaders de la coalition présidentielle a acté la transformation de cette coalition en un grand parti politique de rassemblement.

Au cours de ses travaux, le Conseil des leaders a également procédé à un examen approfondi de trois textes fondateurs. Il s'agit notamment de la note stratégique définissant la vision politique, les orientations idéologiques et la stratégie d'implantation territoriale du futur parti ; du projet de statuts fixant les principes d'organisation, les organes dirigeants ainsi que les règles de gouvernance ; et du projet de règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement des différentes instances, les procédures disciplinaires et les mécanismes de coordination.

Selon un communiqué rendu public à l'issue de la réunion, ces trois textes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale constitutive, convoquée le 25 juillet prochain. Celle-ci consacrera officiellement la création du nouveau parti politique et procédera à l'installation de ses premières instances dirigeantes. « Les tournées politiques d'installation des structures du nouveau parti se poursuivront dans les semaines à venir, en préparation du premier Congrès national, qui se tiendra à la fin de l'hivernage », précise encore le communiqué.

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